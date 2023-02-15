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Deprem bölgesi 7 metre 30 santim kaydı! 3 bin 858 artı deprem oldu! AFAD'dan son dakika uyarılar...

Deprem bölgesi 7 metre 30 santim kaydı! 3 bin 858 artı deprem oldu! AFAD'dan son dakika uyarılar...

KAHRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremle ilgili AFAD'dan son dakika açıklamalar ve uyarılar geldi. 7.7 şiddetindeki ilk depremin ardından şu ana kadar 3 bin 858 artçı deprem olduğunu belirten AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar'dan meydana geldiğini belirten Tatar, "Kaymanın 7 metre 30 santimetre olduğu bilgisini aldık" dedi.

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AFAD Risk Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar, 10 şehirde yıkıma neden olan Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ve 7.6'lık depremlerle ilgili çok çarpıcı açıklamalar yaptı. "Deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanları 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit etti" ifadelerini kullanan Tatar, yeni uyarılarda da bulundu. İşte Tatar'ın açıklamalarından satır başları...

-Bu 2 depremin toplam etki süresi 2 dakikalık bir süreye yayılıyor. Derinliği ortalama 8.5 ile 10 kilometre.

- Şu ana kadar çok yoğun bir artçı sarsıntısı var. Şu ana kadar toplam artçı sayısı 3 bin 858. 4 ile 5 büyüklüğü arası artçı sarsıntı sayısı 394. 5 ile 6 arası ise 38.

- Depremler 110 bin kilometrekarelik alanda etkili oldu.

- Bu iki deprem sonucunda yer kabuğunda şu ana kadar elde edilen gözlemlere göre 400 kilometre yüzey kırığı oldu.

- Deprem bölgesinde yer kabuğunda inceleme yapan bilim insanları 7 metre 30 santime kadar yer değiştirme olduğunu tespit etti.

- Çok yoğun kar yağışının olduğu bölgelerde çığ tehlikesi olabilir. Kimi yerlerde heyelan ve kaya düşmesi olayları da olabilir.

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