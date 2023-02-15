Deprem bölgesine giden Uğur Dündar 'rüyalarıma giriyor' deyip anlattı: Hayatımda ilk defa yaşadım

Uğur Dündar, depremin 6. günü enkaz başında yemeden içmeden tuvalet ihtiyacını gideremeden cenazelerinin çıkarılmasını bekleyen depremzedeleri anlattı. Dündar, "Ben oradan eve döndükten sonra sıcak bir yuvaya sağlıklı bir şekilde girmenin ezikliğini ve utancını hayatımda ilk defa yaşadım." dedi.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'yi derinden sarstı. 35 bini aşkın yurttaş hayatını kaybetti. 10 ili vuran deprem bölgesinde 3 ay süreyle OHAL ilan edildi.

Felaketi konuşmak üzere; tv100 programcıları Uğur Dündar, Ertuğrul Özkök, Ece Üner, Erdoğan Aktaş, Kerem Kırçuval, Oğuz Haksever, Deniz Gürel, Cengiz Semercioğlu, Candaş Tolga Işık, Naci Görür 'Okan Bayülgen ile Deprem Özel' yayınında bir araya geldi.

'Okan Bayülgen ile Deprem Özel' yayınına konuk olan usta gazeteci Uğur Dündar 'Rüyalarıma giriyor' diyerek hislerini anlattı.

"Rüyalarıma giriyor"

Deprem bölgesinden izlenimlerini aktaran Dündar "Gerçekten yürek dağlayıcı görüntüler. Günlerdir benim rüyalarıma giriyor. İnsanlar ateş yakmışlar, kepçelerin cenazelerini ortaya çıkarmasını bekliyor" dedi.

Dündar şöyle konuştu:

"Biz gittiğimizde 6. gündü. İnsanlar gözünü kırpmadan, yemeden içmeden, tuvalet ihtiyacını gideremeden orada donmuş bir varlık gibi yakınlarının enkazdan çıkarılmalarını bekliyordu. Ben oradan eve döndükten sonra sıcak bir yuvaya sağlıklı bir şekilde gir