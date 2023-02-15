Refah ve Fazilet Partilerini kapattıran 28 Şubat'ın Başsavcısı Vural Savaş öldü!

28 Şubat post modern sürecinde Refah Partisi hakkında dava açıp kapattıran, daha sonra Fazilet Partisi’nin kapatma davası açan dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, 84 yaşında öldü. Savaş, bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi görüyordu. Vural Savaş kimdir?..

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28 Şubat sürecinin en önemli aktörlerinden dönemin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, bir süredir tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. 28 Şubat sürecinde Refah Partisi, daha sonra Fazilet Partisi’nin kapatma davası açan Vural Savaş, 84 yaşındaydı. Savaş, bir süredir Ankara’da bir hastanede tedavi görüyordu.

Vural savaş kimdir?

- 21 Ağustos 1938, Antalya doğumlu. Antalya Lisesi ve Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi (1969) mezunu.

- Mesleğine Ankara’da hakim adayı olarak başladı. Sırasıyla Aralık ve Gülnar’da hakimlik ile Yargıtay’da tetkik hakimliği görevlerinde bulundu.

- 7 Kasım 1987 tarihinde Yargıtay üyeliğine, Birinci Ceza Dairesi üyesi iken Yargıtay Büyük Genel Kurulunca 24 Aralık 1996’da yapılan seçimlerde en çok ikinci oyu alarak dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından 17 Ocak 1997’de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

- 28 Şubat sürecinin en önemli aktörlerinden birisi olan Vural Savaş, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı görevi süresince 21 Mayıs 1997 tarihinde Refah Partisi (RP)’nin temelli kapatılması için Anayasa Mahkemesine başvurdu. RP, 16 Ocak 1998 tarihinde kapatıldı.

- 7 Mayıs 1999 tarihinde de Fazilet Partisi (FP) hakkında kapatma davası açtı. Fazilet Partisi de kapandı.

- Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığındaki dört yıllık görev süresini 19 Aralık 2000 tarihinde doldurdu, yeniden seçilmedi. 21 Ocak 2001 tarihinde emekliye ayrıldı.