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TVF acı haberi duyurdu! Hepsi depremde hayatını kaybetti

TVF acı haberi duyurdu! Hepsi depremde hayatını kaybetti

 Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Hatay Voleybol Takımı sporcuları Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun depremde hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Türkiye Voleybol Federasyonu, enkaz altında kalan Hatay Voleybol Takımı oyuncularının hayatını kaybettiğini duyurdu.

TVF'den vefatlarla ilgili yapılan açıklamada, "Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun" denildi.

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