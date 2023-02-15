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Bakanlık deprem bölgesindeki hasarlı binaların sayısını açıkladı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Bakanlık deprem bölgesindeki hasarlı binaların sayısını açıkladı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde, 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, depremden etkilenen bölgelerde yürütülen hasar tespit çalışmaları kapsamında şu ana kadar 387 bin 346 binada yer alan 1 milyon 856 bin 864 bağımsız birimde hasar tespit çalışması yapıldı.

Yürütülen çalışmalar çerçevesinde, 50 bin 576 binada yer alan 224 bin 923 bağımsız birimin acil yıkılması gereken, ağır hasarlı ve yıkık olduğu tespit edildi.

11 bin 114 binada yer alan 71 bin 174 bağımsız birimin orta hasarlı, 99 bin 300 binada yer alan 640 bin 131 bağımsız birimin az hasarlı, 180 bin 355 binada yer 762 bin 627 bağımsız birimin de hasarsız olduğu tespit edildi.

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