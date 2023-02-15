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Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı

Enkazın altında 'Son videom' diye çekti, enkazdan sağ çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde enkazın altında kalan Adıyamanlı genç, molozların arasında kendi videosunu çekti.

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Adıyamanlı Taha Erdem, 7.7 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yeni Sanayi Mahallesindeki 47 kişiye mezar olan Zümrüt Apartmanının enkazının altında kaldı. Deprem esnasında uyanan ve kaçmaya çalışırken kapıya çarparak bayılan Taha Erdem (17), daha sonra binadakilerin çığlıkları ile uyandı.

Uyandığında üzerinde enkaz yığını olduğunu fark etti. Ayağı sıkışan ve kıpırdayamayan 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için ‘son videom’ diye bir video çekti.

Kendisini kaydettiği anlarda yaşanan şiddetli artçıları kaydeden Taha Erdem, görüntüde, “Öleceğim, şu an tavan üzerimde. Çok pişman olduğum şeyler var; Allah’ım bütün günahlarımı affet” diye konuşurken sürekli sarsıntıların olduğunu dile getiriyor. Sürekli dua ettiği görülen Erdem’in videosu daha sonra sona eriyor.

Taha Erdem, depremden 2 saat sonra akrabalarının yardımıyla enkazdan çıkartıldı. Hafif yaralı olan Erdem’in anne ve babası da enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Yaşadıklarını anlatan Taha Erdem, “Deprem olduğunda kapıya doğru giderken kafamı çarptım, yeri düşmüşüm. Gözümü açtığımda kendimi tabutta hissettim. Sırtımda tavan vardı. Bacaklarım bayağı molozların altında kalmıştı. İlk uyandığımda rüya sandım. Sonra kendimi kurtarmaya çalışırken bir baktım molozların içindeyim. Telefonum elimdeydi. Kendimi kısa bir videoya aldım. Video çekerken sürekli depremler oluyordu. Artçı sarsıntılar çok şiddetliydi. Alt katlardan sesler geliyordu. Komşularımızın çığlıklarını duydum” diye konuştu.

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