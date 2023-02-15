Erdoğan yıkılan binaların yüzde 98'i 1999 öncesi inşa edildi demişti. TÜİK şok raporu paylaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakanlar Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi yapıldığını söyledi. Fakat ortaya çıkan uydu fotoğraflarına göre Kahramanmaraş'ın batısındaki binaların büyük kısmı 2004 sonrasında inşa edildi. TÜİK verilerine göre de depremin etkilediği 10 şehirdeki konutların %51'i 2001 yılı ve sonrasında yapıldı.

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Şehirlerin moloz yığınına döndüğü Kahramanmaraş depremleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Yıkılan binaların 'yüzde 98'i 1999 öncesinde yapıldı' dedi. Fakat ortaya çıkan uydu fotoğraflarına göre Kahramanmaraş'ın batısındaki binaların büyük kısmı 2004 sonrasında inşa edildi. Öte yandan TÜİK verilerine göre de depremin etkilediği 10 şehirdeki konutların %51'i 2001 yılı ve sonrasında yapıldı.

6 Şubat depremleri olarak Cumhuriyet tarihinin en yüksek can kaybına sebep olan Kahramanmaraş'taki felakette 35 bin 418 vatandaşımız yaşamını yitirdi. Enkaz altında 'mucize' kurtuluşlar için arama kurtarma çalışmaları devam ederken 10 il de moloz yığınına döndü.

Şehirleri yok eden deprem felaketi, binaların yapımına dair isyanları da çoğalttı. Henüz bir yıllık binaların dahi can aldığı afette müteahhitler kaçma telaşına girdi. 2013 yılında yapımı tamamlanan ve 'cennetten bir köşe' diye pazarlanan Rönesans Rezidans ve Adana'da 'depreme dayanıklı' şeklinde satılan apartmanları yapan Alpargün İnşaatın sahipleri de kaçmaya çalışanlardan sadece ikisi olarak haberlere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Bakanlar Toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada yıkılan binaların yüzde 98'inin 1999 öncesi yapıldığını söyledi. Akıllara önce Erdoğan'ın 2019 yılında, şu an yok olan kentler, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da verdiği 'imar barışı' affı gelirken veriler ve uydu fotoğrafları da binaların yapım yılına dair soru işaretlerini güçlendirdi.

Binaların yüzde 51'i 2002 sonrasında inşa edildi

Ortaya çıkan uydu görüntülerine göre Kahramanmaraş'ın batısında yer alan binaların büyük kısmı 2004 yılından sonra inşa edilirken TÜİK verilerine göre ise kentteki konutların yüzde 60'ı 2001'den sonra yapılmış.

TÜİK verilerinden edinilen bilgiye göre depremin etkilediği 10 şehirdeki konutların yüzde 51'i 2001 yılı ve sonrasında inşa edilmiş.