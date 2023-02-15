Emniyet sosyal medya provokatörlerinin peşinde! 20 kişi daha tutuklandı tam 293...

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan şahıslara yönelik faaliyetlerine devam etti. Emniyet'in son açıklamasında, "78 şahıs gözaltına alındı, 20'si tutuklandı" denildi. Tam 293 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.Abone ol
Sosyal medyada deprem provokatörlüğü yapan şahıslara yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü'nün operasyonları sürüyor. Emniyet'ten yapılan son açıklamada, sosyal medya provokatörü 20 kişinin tutuklandığı ifade edildi.
Ayrıca deprem bölgesine yardım yapmak isteyenleri dolandırmak amacıyla kurulan internet siteleri de kapatıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün o açıklamasında, "Sosyal medya platformlarında depreme ilişkin provokatif paylaşımlarda bulunan 613 hesap yöneticisi tespit edildi, 293'ü hakkında adli işlem başlatıldı. 78 şahıs gözaltına alındı, 20'si tutuklandı. Dolandırıcılığa yönelik hazırlanan internet sitelerinin kapatılması sağlandı" denildi.