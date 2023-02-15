Emniyet sosyal medya provokatörlerinin peşinde! 20 kişi daha tutuklandı tam 293...

Mahkemede şoke eden sözler! Cinayet işleyen ağabeyini böyle savundu: "Peygamber sabrı olan insanı çıldırtmışlar"

'Deprem Dede' Ahmet Mete Işıkara Hatay için 12 yıl önce uyarmış! Korkmak yerine tedbir alın

Böyle bir hakkınız olduğundan haberiniz var mı? Depremi beklemeyin binanız riskli ise...