Kayalıktan düşerek hayatını kaybetmişti! Korkunç gerçek ortaya çıktı

DENiZLİ’nin Çameli ilçesinde kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği söylenen adamın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Katil zanlısı, ölen kişiyi çalılıkların arasında domuz sanarak vurduğunu iddia etti.

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Edinilen bilgiye göre; Bahri Oğur’un (61) domuz avı yaptığı sırada kayalıktan düşerek öldüğü ihbarı sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Olay yerine giden ekipler yaptığı çalışmalar sonucunda ölen kişinin vücudunda saçma izleri olduğu ve olayın cinayet olabileceğinden şüphelenerek soruşturmayı genişletti.

Çalışmalar çerçevesinde olay yerinde Halil O.’nun da (52) aralarında bulunduğu toplam 7 kişinin olduğu belirlendi. Alınan ifadeler neticesinde şüpheli Halil O., JASAT ekiplerine suçunu itiraf ederek çalıların içinden gelen Oğur’u domuz sandığını ve bir el ateş ettiğini söyledi.

Şüphelinin karakoldaki işlemlerinin sürüdüğü öğrenildi.