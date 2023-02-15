BIST 4.505
DOLAR 18,85
EURO 20,20
ALTIN 1.118,94
HABER /  GÜNCEL

Acı olay! Yardımları depremzedelere ulaştıran İzmirli genç kadın öldü

Acı olay! Yardımları depremzedelere ulaştıran İzmirli genç kadın öldü

KAHRAMANMARAŞ'taki afetzedelere yardım malzemeleri götüren ve İzmir’e dönüş yolunda Uşak’ta tarlaya yuvarlanan kamyonette bulunan İzmirli Dilay Ceviz (33) yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan ve bölgeye yardım için giden 2 arkadaşı ise yaralandı.

Abone ol

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 İl de binlerce insanın ölümüyle sonuçlanan depremler sonrası afet bölgelerine insani yardımlar hız kesmeden sürüyor. İzmirli Dilay Ceviz (33) de üyesi olduğu İyi Kalpler Yardımlaşma ve Kültür Derneği üyeleriyle birlikte topladıkları yardım malzemelerini 4 araca yükleyip, Kahramanmaraş’taki afetzedelere ulaştırmak üzere geçtiğimiz cumartesi akşamı arkadaşları ile İzmir’den yola çıktı.

İzmir’e dönüp aldıkları malzemeler ile afet bölgesine gideceklerdi

Depremin merkez üssüne ulaşan ve burada yardım malzemelerini arkadaşlarıyla birlikte dağıtan Dilay, İzmir’de toplanan yardımları almak için dernek üyesi beraberindeki Serhat K. (45) ve Mustafa S. (39) ile birlikte İzmir’e dönme kararı aldılar.

Dün öğle saatlerinde Uşak'tan İzmir istikametine seyir halinde olan Serhat K. (45) kontrolündeki 10 BF 884 plakalı kamyonet, sürücüsünün henüz belirlenmeyen sebepten dolayı direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpıp tarlaya uçtu.

Kazada İzmirli Dilay hayatını kaybederken, arkadaşları Serhat K. ile Mustafa S., yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı. Buradaki tedavisinin ardından Serhat K., İzmir’de bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Son görüntüleri yardım malzemeleri kamyonete yüklenirken

İzmirli Dilay’ın son görüntüleri ise yürek dağladı. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde; Dilay’ın afetzedeler için toplanan yardım malzemelerinin kamyonete yüklendiği esnada arkadaşlarına yardım ettiği görülüyor.

Öte yandan İzmirli Dilay’ın, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ağzında tütünle kurtarıldı! Soner amca ilk kez konuştu, ateş sorununu böyle çözmüş...
Foto Galeri Ağzında tütünle kurtarıldı! Soner amca ilk kez konuştu, ateş sorununu böyle çözmüş... Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Elazığ'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
Elazığ'da deprem oldu! Kandilli Rasathanesi şiddetini açıkladı
Prof. Naci Görür 'bakkal hesabı yapıyorum' dedi olası İstanbul depremiyle ilgili can kaybını paylaştı
Prof. Naci Görür 'bakkal hesabı yapıyorum' dedi olası İstanbul depremiyle ilgili can kaybını paylaştı
Deprem bölgesinde çalışan kamu personeli için deprem genelgesii
Deprem bölgesinde çalışan kamu personeli için deprem genelgesii
Operasyon çöktü fitne ateşi söndü FETÖ'cüler bir anda Haluk Levent'e saldırdı
Operasyon çöktü fitne ateşi söndü FETÖ'cüler bir anda Haluk Levent'e saldırdı
Kahramanmaraş merkezli depremin felaketi 10. gününde! Deprem bölgesinden son bilgiler
Kahramanmaraş merkezli depremin felaketi 10. gününde! Deprem bölgesinden son bilgiler
Umre parasını deprem bölgesine bağışlayan Balıkesirli Mehmet amcadan çağrı
Umre parasını deprem bölgesine bağışlayan Balıkesirli Mehmet amcadan çağrı
Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi
Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları oynandı Bayern Münih ve Milan galip
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları oynandı Bayern Münih ve Milan galip
‘Devlet nerede’ diyenler iyi izlesin! Selçuk Bayraktar’a ne bahane bulacaklar?
‘Devlet nerede’ diyenler iyi izlesin! Selçuk Bayraktar’a ne bahane bulacaklar?
Murat Yetkin'den STK'lara yönelik tepki çeken sözler: Nerede o entarili sarıklılar?
Murat Yetkin'den STK'lara yönelik tepki çeken sözler: Nerede o entarili sarıklılar?
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! 3 bin konteyner...
Suudi Arabistan'dan Türkiye açıklaması! 3 bin konteyner...
Ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Lazar Markovic Trabzonspor'da
Ligden çekilen Gaziantep FK'nın yıldızı Lazar Markovic Trabzonspor'da