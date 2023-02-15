Operasyon çöktü fitne ateşi söndü FETÖ'cüler bir anda Haluk Levent'e saldırdı

Depremin ilk günlerinde “Ortada devlet mevlet yok. Bir tek Haluk Levent ve ‘Ahbap’lar var” yazarak fitnenin fitilini sosyal medyada ateşleyen FETÖ'cüler, Haluk Levent'in oyunu bozması sonrası ünlü isme koro halinde saldırdı. Nedim Şener, ayrıntıları yazdı.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından FETÖ'cülerin Haluk Levent üzerinden toplum ile devleti karşı karşıya getirme planının nasıl çöktüğünü Hürriyet yazarı Nedim Şener, "FETÖ’cülerin Haluk Levent’e çektiği operasyon nasıl çöktü" başlıklı yazısında aktardı.

FETÖ’nün Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas operasyonlarında aktif rol almış olan Emrullah Uslu'nun 7 Şubat günü Twitter'dan “Ortada devlet mevlet yok. Bir tek Haluk Levent ve ‘Ahbap’lar var” yazarak fitnenin fitilini ateşlediğini yazan Şener, bu plana Hakan Şükür'ün de katıldığını yazdı.

Haluk Levent AFAD ile ortak çalışıyor

Fitne dalgasıyla devlete karşı kampanya amaçlayan FETÖ'cülerin hesaplarını Haluk Levent'in "Ahbap da bizim AFAD da bizim” diyerek bozduğunu belirten Şener, "Oysa imzaladığı protokolle AFAD’a akredite olan Haluk Levent tüm yardım çalışmalarını devletin ilgili kurumlarıyla ortak yürütüyordu. Toplanan maddi 1.5 milyar liralık yardımın tamamını da AFAD’a aktararak fiilen de deprem bölgesinde çalışıyordu" diye yazdı.

Haluk Levent'in FETÖ'ye tepkisi

Twitter hesabından FETÖ’cülerin geçmiş yıllarda Haluk Levent’e kurdukları kumpasları, Haluk Levent'in “Bana bu acıları yaşatanlar şimdi yurtdışında olup beni övüyor olabilirler. Olabilir. Ülkemde herkes bana saldırsın razıyım ama yeter ki bana acı yaşatanlar beni övmesin” diyerek kendisine destek çıktığını yazdı.

Gölge ortadan kalktı

Levent'in bu sözleriyle FETÖ'cülerin Haluk Levent'e bir anda cephe aldığına dikkat çeken yazar, "Elbette, sıfır takipçili hesaplarla bana da en ağır hakaretleri ettiler. Olsun, Haluk Levent ve yaptığı çalışmaların üzerinde yaratmaya çalıştıkları gölge ortadan kalktı." ifadelerine yer verdi.

Nedim Şener'in yazısının tamamı