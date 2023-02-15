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Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Enkazda bulunan yarım milyon değerindeki ziynet eşyası ve para sahibine teslim edildi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen deprem felaketinden sonra bölgede arama kurtarma çalışmalarında yer almak için bulunan Orhangazi Belediyesi OBAK Ekipleri, Merve Apartmanı enkazında bir kadına ait içinde yaklaşık 500 bin TL değerinde döviz ve altınların bulduğu çantayı bularak sahibine teslim etti.

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Orhangazi Belediyesi OBAK ekipleri Kahramanmaraş’ta arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Depremin hemen ardından 15 kişilik gönüllü ekibi ile bölgeye giden OBAK ekipleri Kahramanmaraş’ta Müftülük Meydanı Merve Apartmanı enkazından içinde döviz ve altınlar bulunan çantayı çıkardı.

Para ve altın dolu çantanın Merve Çakar isimli bir kadına ait olduğu belirlenirken, OBAK ekipleri çantanın Merve Çakar’a ait olduğunun teyit edilmesinden sonra para dolu çantayı sahibine teslim etti.

Değerli eşyalarını teslim alan Merve Çakar, Orhangazi Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerine de teşekkür etti.

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