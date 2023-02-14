Ertuğrul Özkök "mahallesizim" dedi! Yeni Akit detayı...

Açıklamaları ve yazılarıyla hem muhalefet, hem de hükümet cephesinde sık sık eleştirilen gazeteci Ertuğrul Özkök, "iki tarafa da yaranamıyorum" ifadelerini kullandı.

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Gazeteci Ertuğrul Özkök yazdığı yazılar ve yaptığı açıklamalar sebebiyle ne muhalefet cephesine, ne de iktidara yaranamadığını “ben mahallesiz biriyim” cümlesi ile belirtti. Özkök, Yeni Akit TV'ye katıldığı programdan da bahsetti. Özkök, her Akit TV'deki konuşmaları, kanalı rahatsız etse de, hiç bir sansür uygulanmadan yayınlandığını söyledi.

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