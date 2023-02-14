Yardım adı altında evleri gezip milleti dolandırıyorlar valilik uyardı

Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gerçekleşen iki büyük deprem sonrası, bölgelere gönderilen yardım adı altında dolandırıcılık girişimine karşı Kırklareli Valiliği uyardı.

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Kahramanmaraş'ta 9 saat arayla gerçekleşen deprem sonrası, Kırklareli’de yardım adı altında evleri gezerek, telefonla arayarak dolandırıcılık girişimine karşı Valilik uyardı. Kırklareli Valiliğinden yapılan açıklamada, şu uyarılara yer verildi:

"Yaşanan deprem felaketi sonrasında, 'deprem yardımı' adı altında bazı kişi ya da kişilerin evleri gezerek, telefon ile arayarak ya da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak toplumumuzun hassasiyeti kullanılarak ilimizde yardım toplamaya çalıştığı bilgisine ulaşılmıştır. Depremzede vatandaşlarımıza yapılan tüm ayni ve nakdi yardımlarımız Valiliğimiz koordinesinde yapılmakta olup, ayni yardımlarınızı Valiliğimiz koordinesinde toplanan Gençlik Merkezine, nakdi yardımlarınızı AFAD Başkanlığınca açıklanan resmi banka hesap numaraları haricinde hiçbir yere yapmamanız önemle rica olunur. Bunların dışında kalan tüm yardım taleplerine itibar edilmemesi, bu tür talepler olduğunda ivedilikle 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirmeleri ve ayrıca depremden zarar gören ve ilimize gelen vatandaşlarımızın 24 saat hizmet veren Deprem Kayıt Komisyonuna yönlendirmeleri önemle rica olunur."