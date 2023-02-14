Sneijder duyurdu depremzedeler için 17 takım katıldı Ajax reddetti

Hollanda'da geçtiğimiz hafta sonu tüm takımların kaptanları Türkiye ve Suriye bayraklı pazubantlarıyla maça çıktı. Sneijder, Ajax'ın bu dayanışmanın dışında kaldığını söyledi.

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Hollanda'da geçen hafta oynanan futbol maçlarında Kahramanmaraş merkezli ve 10 il ile Suriye'yi etkileyen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulması kararı alınmıştı. Hollanda Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Düşüncelerimiz, Türkiye ve Suriye'deki yıkıcı depremlerden etkilenen herkesin yanında." ifadesi kullanıldı.

Hollanda’da birçok kulüp depremzedeler için harekete geçti. Bunlardan FC Dordrecht, Willem II deplasmanında sahaya depremde hayatını kaybedenler için Türkçe olarak ''Başınız sağ olsun, kalbimiz sizinle'' pankartıyla çıktı.

Hollanda’da bir TV programında yorumculuk yapan Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder, pazubandını takmayı reddeden bir takım kararıyla alakalı bir açıklama yaptı.

Geçtiğimiz hafta sonu, Galatasaray’ın eski yıldızı Wesley Sneijder ile arkadaşı Tarık Divarcı’nın girişimleriyle Hollanda’daki tüm kulüp kaptanları sahaya Türkiye ile Suriye bayraklarının ve destek mesajının bulunduğu bir pazubandıyla çıktı. Fakat bir takım bunu kabul etmedi.

Ajax kaptanı Dusan Tadic hariç herkes taktı

Sneijder canlı yayında şu ifadeleri kullandı, "İzleyicilerimizin görmesi buraya geçen hafta sonu Eredivisie'deki tüm kaptanların giydiği pazubandını getirdim"

“Bir kulübün kaptanı (Ajax kaptanı Dusan Tadic) dışında herkes Suriye ve Türkiye'deki depremzedelere destek için o bandı taktı. DHSC'de kulüpten arkadaşım Tarık Divarcı'nın başlattığı çok güzel bir girişim. Benden onu desteklememi istedi ve ben de yaptım.”

Hollanda futbolunun en büyük kulüplerinden biri olan Ajax’ın kaptanı Dusan Tadic, Cumartesi akşamı RKC Waalwijck ile oynanan maça, diğer takımların aksine Türkiye ile Suriye bayraklı pazubandıyla çıkmayı reddetti.

Forma gelirleri depremzedelere gidecek

“Bunu herkes taktı ve kaptanlar da formalarını bağışladı. Bu formaların müzayedesinden elde edilen gelirin tamamı Giro 555'e (Yardım kampanyası) gidecek. Her şey yolunda giderse müzayede hafta sonunda açılacak”

Clasie işbirliği yapmak isteyen ilk kişiydi

Sneijder özellikle AZ kaptanı Jordy Clasie'nin tavrına vurgu yaptı, ‘Clasie, hemen işbirliği yapmak isteyen ilk kişiydi. Ama Clasie zaten her zaman yardıma muhtaç insanlarla ilgilenir. Bu durumda da hemen harekete geçti.’

"Neden böyle yaptıklarını anlayamadım"

Programın bir diğer yorumcusu olan eski futbolcu Andy van der Meyde ise ‘Ajax o bandı takmak istemeyen tek kulüptü, değil mi? Bence bu özel bir durum. Eğer bu kadar büyük bir kulüpseniz, o kampanyaya katılmanız gerektiğini düşünüyorum. Bunu desteklediğini göstermelisin. Neden böyle yaptıklarını anlamadım.’

Sneijder: Ajax yönetiminin kararıymış

Sneijder, Ajax’ın kararıyla ilgili sözlerine şöyle devam etti, ‘Bu yönetimin bir kararıydı çünkü kendileri bir aksiyon alacakmış. Aksiyonlarının ne olduğunu bilmiyorum ama biz bandı takan kaptanlara bakmalıyız. 17 kulüp katıldı ve bunun için çok minnettarız. Belki de hala Ajax'ta formasını bağışlamak isteyen oyuncular vardır" dedi.

Forma yerine montunu verdi

Hollanda Ligi ekiplerinden AZ Alkmaar’ın kaptanı Jordy Clasie, formasının Türkiye’deki depremzedeler için açık artırma ile satılacağını ve onun yerine montunu verebileceğini minik taraftara anlattı. AZ Alkmaar’ın kaptanı Jordy Clasie formasını Türkiye için sakladı Montunu verdi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, minik taraftara "Bu formayı sana veremeyiz. Türkiye'ye yardım edeceğiz. Eğer istersen forma yerine sana montumu verebilirim. İster misin bunu? Ne dersin?" sözleri söyledi. (Fanatik)