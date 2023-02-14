Bu sözler muhalefeti kızdıracak! Deprem bölgesinde devlet var mı?

Başta muhalefet olmak üzere birçok kişi, deprem bölgesine devletin çok geç geldiğini, hatta çoğu yere hal uğramadığını iddia ediyordu. Ertuğrul Özkök, bölgede devletin olup olmadığı ile ilgili muhalefeti kızdıracak açıklamalarda bulundu.

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Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketleri sonrasında başta muhalefet olmak üzere pek çok kişi devletin deprem bölgesinde yeterince bulunmadığı veya çok aciz kaldığı yönünde yalan yanlış iddialar ile algı operasyonuna girişmişti. Deprem bölgesinde devletin olup olmadığı Ertuğrul Özkök'e soruldu ve alınan yanıt muhalefeti oldukça kıldıracak cinsten…

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