Mansur Yavaş 'maalesef ayrımcılık var' deyip açıkladı! Gönderdiğimiz bazı araçlar şehre sokulmadı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, deprem bölgesinde valilerin belediyelerden yardım almaya çekindiklerini belirterek, “Gönderdiğimiz bazı araçlar zaman zaman bazı afetlerde şehre sokulmadı” dedi. "Yapılacak tek şey parti, belediye ayırmaksızın iller eşleştirilecekler. 'Siz şu bölgeye gidin' denecek. Bunda bir şey yok ki. İnsan hayatı bu! Bu şu anki bir yönetim sorunu olarak ortaya çıkıyor. Bu ayrımcılık maalesef var" dedi.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu depremle koordinasyonsuzluğun ve yönetim sorununun açığa çıktığını belirterek, deprem bölgesine yardıma gidenler arasında ayrımcılık yapıldığını söyledi. Anayasaya göre seçimlerin ertelenemeyeceğini söyleyen Yavaş, "Haziran ayına alınabilir diye düşünüyorum. Zorlanılacak ama bir şekilde yapılacak" dedi.

Bölgede çok vahim bir durum vardı

Deprem bölgesindeki durumu, “Bazı binalar tümden yıkılmış, işler acısı bir durum maalesef. Gittiğimiz yerlerde yolların birçoğu yarılmış, güvenli değildir. Çok vahim bir durum vardı” diyerek özetleyen Yavaş, "Enkazların mutlaka sorumluları olacak. Buna ihmal bile denmez. Çünkü imar barışı nedeniyle yarım kalan binalar, belediye tarafından mühürlenmiş dahi olsa, yapı kayır belgesi alan herkes inşaatına devam etti" dedi.

O madde belediyelerin elini kolunu bağladı

İmar barışı yasasına konulan "Tamamen kendi sorumluluğunda" maddesini hatırlatan Mansur Yavaş "Bunların zemin etüdü yapılmadı. Şimdi biz zaman zaman şikayetler geliyor müdahale etmeye çalışıyoruz, hemen belgesini gösteriyor. Çevre Bakanlığı’nın gelip inceleyip yıkmalısınız dedikten sonra yıkabiliyoruz. İmar affından yararlananların binaların da tespit edildiği zaman ne kadarının yıkıldığı ortaya çıkacak. Ortaya çıkan rakamlar bir daha asla imar barışını gündeme getirmemesinin önünü açacak.” diye konuştu.

Gönderdiğimiz bazı araçlar afetlerde şehre sokulmadı

Bu depremle koordinasyonsuzluğun ve yönetim sorununun açığa çıktığını ifade eden Yavaş, valilerin belediyelerden yardım almaya çekindiklerini belirtti.. “Gönderdiğimiz bazı araçlar zaman zaman bazı afetlerde şehre sokulmadı” diyen Yavaş, şöyle konuştu: “Ben tesadüf şöyle bir şey hazırlamıştım, masamın üzerinde; biz zaman zaman 11 belediye başkanı toplantı yapıyoruz biliyorsunuz, depremden birkaç gün önce bir daha toplantı yaparsak bizim büyükşehir belediyelerimizin afet anında karşılaştığımız ayrımcılıkları toparlayalım ve bunları bir gün konuşalım."

Valiyi arıyorsun 'ihtiyacım yok' diyor

"Arıyorsunuz şehrin valisiniz, 'Geçmiş olsun sizin için ne yapabilirim?’, ‘Sağol başkan bizim şu anda ihtiyacımız yok’ diyor. 3-4 gün sonra bakıyorsunuz ki ortalık perişan, yetişemiyorlar. Neye bakıyorlar burada? ‘Acaba biz büyükşehrin yardımını kabul edersek sıkıntı yaşar mıyız?’ diye düşünüyorlar. Bu bir vaka, gönderdiğimiz bazı araçlar zaman zaman bazı afetlerde şehre sokulmadı, ‘siz niye geldiniz bizim ihtiyacımız yok’ dendi.

Bunda bir şey yok ki. İnsan hayatı bu

"Zaten başvurabileceğiniz bir bakan da olmuyor o anda. Kendiliğimizden harekete geçiyoruz. Bütün belediyelerin ayrımsız 30 büyükşehir belediyesinin kendisine göre bir afet durumunda bütün ekipmanları hazır. Mutfakları fırınları iş makinaları elemanları kurtarma ekipleri hazır. Yapılacak tek şey parti, belediye ayırmaksızın iller eşleştirilecekler. Siz şu bölgeye gidin denecek. Bunda bir şey yok ki. İnsan hayatı bu!"

"Bizimkilere yer bile göstermiyorlar, muhatap dahi alınmıyor"

"Bu şu anki bir yönetim sorunu olarak ortaya çıkıyor. Bu ayrımcılık maalesef var. Ben şu anda bunları konuşmak istemiyorum ama ekiplerimiz geldikten sonra bunların hepsini konuşacağız. Bakıyorsunuz büyük bir ilçeye ekip göndermişiz ve ilk giden belediye biziz, çalışmalar başladılar bize görüntü de attılar, daha sonra baktık iki tane başka yerden gelen belediye çok uygun bir yer verilmiş, bizimkiler darmadağın çalışıyorlar, yer bile göstermiyorlar, muhatap dahi alınmıyorlar, kendi başına vatandaş çağırdığı zaman çalışmak zorunda kalıyorlar, bunların rapor haline getirilip konuşulması lazım."

İnsan hayatı söz konusu iken bu olur mu!

"Depremde insan hayatı söz konusu iken böyle bir şey yapılabilir mi? Gönderdiğimiz ekiplerin birçoğu başka partili belediyeler. Böyle bir sorun yok bizim açımızdan. Bizim derdimiz insan hayatı kurtarmak, zayiatı hafifletmek ama maalesef bunlarla karşılaşıyoruz. Hala sahada 3 bin 500’e yakın ekibimiz var. Zaman zaman gidip gelenler oluyor, psikolojisi kaldırmayanlar oluyor. Biz sadece şunu yapıyoruz, mesela ilk arama kurtarmalar hafifledi, hemen temizlik ekiplerimizi gönderdik.”

Üniversiteler için bir çare bulabilirdik

Mansur Yavaş, üniversiteler için uzaktan eğitim kararı alınmasına da karşı çıkarak, "Üniversitelerin devam etmesi lazım, bence bir şekilde çare bulabilirdik. Bu gençlerin mezun olduklarında ne kadar başarılı olacakları konusunda tabii ki ülkemiz zarar görecek. İyi yetişmiş doktor, iyi yetişmiş mühendis olamayacaklar. Bu nedenle bir tekrar gözden geçirilmeli. Afet bölgesindeki üniversitelerde eğitime ara verilebilir. Ama bir müddet sonra tekrar yüz yüze eğitime geçilmesinde fayda var” görüşünü ifade etti.