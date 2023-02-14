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Depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yaptı kayıplara karıştı

Depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yaptı kayıplara karıştı

Kahramanmaraş'taki depremzedelere yönelik Türkiye ve dünyadan yardımlar devam ediyor. Son olarak adı açıklanmayan Pakistanlı bir hayırsever 30 milyon dolar bağışlayıp kayıplara karıştı.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki depremin 10 ilde yıkıma neden olmasının ardından tüm dünyadan kurtarma ekipleri yardım için ülkemize geliyor. Aynı zamanda birçok farklı ülkede farklı bağış kampanyaları düzenleniyor. 

Depremin ardından Türkiye'ye kurtarma ekiplerini sevk eden Pakistan, insani yardımları da TIR ve uçaklarla deprem bölgesine aktarma devam ediyor. Son olarak ise Pakistanlı bir vatandaşın yaptığı yardım Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından Twitter üzerinden paylaşıldı.

Gizemli Pakistanlı hayırsever

ABD'de yaşanan olayda adı açıklanmayan bir Pakistanlı Washington'daki Türkiye Büyükelçiliği'ne gelerek, depremzedeler için 30 milyon dolar bağış yaptı. Bağışı yapan kişi yine sessiz bir şekilde büyükelçilikten ayrılarak kayıplara karıştı.

Yaşanan olayı Twitter üzerinden anlatan Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise, ismi gizli tutulan Pakistanlının hareketinin yüreğine dokunduğunu yazdı:

"Adı açıklanmayan bir Pakistanlının ABD'deki Türk büyükelçiliğine girerek Türkiye ve Suriye'deki depremzedeler için 30 milyon dolar bağışta bulunmasından derinden etkilendi. Bu yaşanan, insanlığın aşılmaz gibi görünen olasılıkların üstesinden gelmesini sağlayan o kadar görkemli hayırseverlik eylemlerine bir örnek."

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