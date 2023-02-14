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Dün tahliye edilen Ünsal Ban tekrar tutuklandı! 'Paraları bana Zehra Taşkesenlioğlu verdi'

Dün tahliye edilen Ünsal Ban tekrar tutuklandı! 'Paraları bana Zehra Taşkesenlioğlu verdi'

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın dün tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan gözaltına alınarak tekrar tutuklandığı ortaya çıktı.

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Türk Hava Kurumu Üniversitesi eski Rektörü ve AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban'ın dün tutuklu bulunduğu dosyadan tahliye olduktan sonra başka bir dosyadan gözaltına alınarak tekrar tutuklandığı ortaya çıktı. Halk TV muhabiri Seyhan Avşar'ın haberine göre Ünsal Ban tahliye edildiği saatlerde başka bir suçlamadan tutuklandı. 

Eski eşi, oğlu, ağabeyi, şoförü...

Ünsal Ban, tahliye kararının ardından “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” soruşturması nedeniyle eski eşi Gülcan Bal, oğlu Emre Buğra Ban, ağabeyi Ünal Ban ve şoförü Ahmet Karataş’ın da aralarında olduğu 9 kişiyle birlikte gözaltına alındı.

Zehra Taşkesenlioğlu'nun verdiği paraların...

Savcılık ifadesi tamamlanan Ban ve diğer şüpheliler tutuklama talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Ban, mahkemede yaptığı savunmasında, “Bu kazançlar Zehra Taşkesenlioğlu ile evlilik birliği içerisinde birlikte elde etmiş olduğumuz ve bana vermiş olduğu paraların borsada değerlendirmesi yapılmış kazançlardır" dedi.

Ailecek tutuklandılar...

Mahkeme suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, soruşturma çerçevesinde alınan MASAK raporu ve şüphelilerin delil karartarak kaçma şüphesinin bulunduğu gerekçesiyle Ünsal Ban, Gülcan Bal, Emre Buğra Ban, Ünal Ban ve Ahmet Karataş’ın tutuklanmalarına karar verdi. Diğer şüpheliler ise yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

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