BIST 4.505
DOLAR 18,85
EURO 20,25
ALTIN 1.126,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

5 metre tünel açıp 198 saat sonra kurtardılar! Ağlatan anlar

5 metre tünel açıp 198 saat sonra kurtardılar! Ağlatan anlar

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş binanın enkazından çıkarıldı. O anlarda yakınları gözyaşı döktü, kurtarma ekipleri de birbirine sarıldı.

Abone ol

Yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, geçen perşembe ısı taraması ve dinleme yaptı.

Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada yaklaşık 5 metre tünel açıldı.

Geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar hiç durmadan sabaha kadar devam etti. Gün aydınlanınca depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı.

Kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin enkazdan çıkarılması sırasında yakınları gözyaşı döktü, kurtarma ekipleri de birbirine sarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Üniversite hastanesi depremzede kanser hastalarını ücretsiz tedavi edecek
Üniversite hastanesi depremzede kanser hastalarını ücretsiz tedavi edecek
Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş depremleriyle ilgili açıklamalar 'devlet yok' diyenlere sert sözler
Devlet Bahçeli'den Kahramanmaraş depremleriyle ilgili açıklamalar 'devlet yok' diyenlere sert sözler
İstanbul'dan yola çıkan yolcu otobüsü alev alev yandı
İstanbul'dan yola çıkan yolcu otobüsü alev alev yandı
İyi Parti'den seçim tarihi açıklaması: Vaktinde gerçekleşmesi...
İyi Parti'den seçim tarihi açıklaması: Vaktinde gerçekleşmesi...
Suzan Sabancı Florida'da parti fotoğrafı paylaştı! Aynı gün Sabancı Holding ölen çalışanları için ilan verdi
Suzan Sabancı Florida'da parti fotoğrafı paylaştı! Aynı gün Sabancı Holding ölen çalışanları için ilan verdi
6 Şubat depremlerinde 291 çocuğun kimlikleri tespit edilemedi
6 Şubat depremlerinde 291 çocuğun kimlikleri tespit edilemedi
Hatay'da TOKİ konutlarında en ufak çatlak dahi yok
Hatay'da TOKİ konutlarında en ufak çatlak dahi yok
Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Üniversitede silahlı saldırı! Ölü ve yaralılar var
Selahattin Demirtaş: Tek adam olduğuna göre tüm sorumluluk Erdoğan'da
Selahattin Demirtaş: Tek adam olduğuna göre tüm sorumluluk Erdoğan'da
Depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkaran yorum
Depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkaran yorum
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı? Muhalefet partileri 'erteleme hukuksuz' dedi
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı? Muhalefet partileri 'erteleme hukuksuz' dedi
'Allah'u Ekber' nidalarını böyle eleştirdi! Cemil Kılıç yok artık dedirtti: Örgüt propagandası yapılıyor
'Allah'u Ekber' nidalarını böyle eleştirdi! Cemil Kılıç yok artık dedirtti: Örgüt propagandası yapılıyor