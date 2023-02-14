5 metre tünel açıp 198 saat sonra kurtardılar! Ağlatan anlar

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde depremin 198'inci saatinde 2 kardeş binanın enkazından çıkarıldı. O anlarda yakınları gözyaşı döktü, kurtarma ekipleri de birbirine sarıldı.

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Yıkılan Pınar Apartmanı'nın enkazında çalışma yapan çok sayıda arama kurtarma ekibi, geçen perşembe ısı taraması ve dinleme yaptı.

Gölcük Tersanesi ile JAK timleri ve Ankara 3. Hava İstihkam Hava İnşaat Taburu o günden bu yana enkazda arama çalışması yürüttü. Binadan ses duyulması üzerine belirlenen noktada yaklaşık 5 metre tünel açıldı.

Geceden bu yana sürdürülen yoğun çalışmalar hiç durmadan sabaha kadar devam etti. Gün aydınlanınca depremin 198. saatinde önce 17 yaşındaki Muhammed Enes Yeninar'a, ardından da ağabeyi 21 yaşındaki Baki Yeninar'a ulaşıldı.

Kardeşler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kardeşlerin enkazdan çıkarılması sırasında yakınları gözyaşı döktü, kurtarma ekipleri de birbirine sarıldı.