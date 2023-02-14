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Hatay'da TOKİ konutlarında en ufak çatlak dahi yok

Hatay'da TOKİ konutlarında en ufak çatlak dahi yok

TOKİ konutları, Kahramanmaraş merkezli depremleri hasar almadan atlatmayı başardı. Neredeyse hiç etkilenmeyen TOKİ konutlarına Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan gelen ekipler hasarsız raporu düzenledi.

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Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin en çok hasar aldığı Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Büyük yıkımın yaşandığı Antakya merkeze 15 kilometre uzaklıkta bulunan Altınözü ilçesindeki TOKİ evleri sarsıntıdan etkilenmediği görüldü.

Binalarda hiçbir çatlağın olmadığını ve vatandaşların sıkıntı yaşamadığına vurgu yapan Altınözü TOKİ yöneticisi Mehmet Tuzluoğlu, “Önceki gün Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan 3 tane mühendis geldi. Tüm binaları gezerek tespit yaptılar ve hasar kaydı olmadığına dair bize rapor verdiler. Çok şükür bizim hiçbir sıkıntımız yok. Binalarımızda en ufak çatlak dahi yok. Zeminimiz de çok güçlü” dedi.

“TOKİ’nin bu kadar değerli olacağını düşünmemiştik”

TOKİ evlerinin inşaatında da çalıştığını ifade eden Tuzluoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Altınözü’nde can kaybımız yok ama Antakya il merkezimiz çok kötü. Burada 19 blok 384 daire var. Hiçbir dairemizde sıkıntı yok. Burası 2020 yılında oturulmaya başlandı. Buranın inşaatında da çalıştık, beton ve demirlerimiz çok iyi. Biz de TOKİ’nin bu kadar kıymetli, değerli ve sağlam olacağını düşünmemiştik. TOKİ evlerine en yüksek puanı veririm.”

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