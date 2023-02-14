BIST 4.505
DOLAR 18,84
EURO 20,25
ALTIN 1.128,52
HABER /  GÜNCEL

Depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkaran yorum

Depremzedeler için yemek yapan Mehmet Yalçınkaya'yı çileden çıkaran yorum

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya, ekibini toplayıp sahra mutfağı kurdu. Günlerdir afet bölgesinde olan Mehmet Şef, bir takipçinin "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yorumuna tepki gösterdi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli deprem Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa'da büyük yıkımlara neden oldu. Tüm Türkiye afet bölgeleri için seferber olurken ünlü şef Mehmet Yalçınkaya da soluğu afet bölgesinde aldı.

Depremzedeler için kurulan dev kazanlarda gün boyu çorbalar, yemekler, pilavlar pişiren Mehmet Yalçınkaya, kendisine yapılan yorum karşısında ise çileden çıktı.

Sahra mutfağından bir paylaşım yapan Mehmet Şef'e bir takipçi "Umarım o yemekler bürokratlara değil depremzedelere pişiyordur" yazınca ünlü şef çıldırdı.

Günlerdir deprem bölgesinde olan şef bu yoruma "Allah sizi bildiği gibi yapsın ne diyeyim" tepkisini verdi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Şahinbey'de deprem sonrası 30 metre uzunluğunda dev çukur oluştu elektrik direğini yuttu
Foto Galeri Şahinbey'de deprem sonrası 30 metre uzunluğunda dev çukur oluştu elektrik direğini yuttu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı? Muhalefet partileri 'erteleme hukuksuz' dedi
Seçim tarihi tartışması! 14 Mayıs mı 18 Haziran mı? Muhalefet partileri 'erteleme hukuksuz' dedi
'Allah'u Ekber' nidalarını böyle eleştirdi! Cemil Kılıç yok artık dedirtti: Örgüt propagandası yapılıyor
'Allah'u Ekber' nidalarını böyle eleştirdi! Cemil Kılıç yok artık dedirtti: Örgüt propagandası yapılıyor
Tayvanlı arama-kurtarma ekibi Türkiye'yi terk mi etti? İşin aslı başka çıktı
Tayvanlı arama-kurtarma ekibi Türkiye'yi terk mi etti? İşin aslı başka çıktı
Deprem felaketinde 9. gün! 20 saattir ölü sayısı neden açıklanmıyor! İşte dakika dakika son haberler
Deprem felaketinde 9. gün! 20 saattir ölü sayısı neden açıklanmıyor! İşte dakika dakika son haberler
Gaziantep'te depremzedeler için gönderilen monttan çıktı!
Gaziantep'te depremzedeler için gönderilen monttan çıktı!
Vali duyurdu felaket orayı yerle bir etti! O ilçemizi tamamen yıkıp kaldırıyoruz
Vali duyurdu felaket orayı yerle bir etti! O ilçemizi tamamen yıkıp kaldırıyoruz
Josef de Souza depremzede çocuk evlat edindi mi? Bakanlıktan açıklama
Josef de Souza depremzede çocuk evlat edindi mi? Bakanlıktan açıklama
Dikkat çeken elma, armut ve ayva örneği! Prof. Dr. Cenk Yaltırak: Türkiye'de ikisi de yanlış
Dikkat çeken elma, armut ve ayva örneği! Prof. Dr. Cenk Yaltırak: Türkiye'de ikisi de yanlış
Deprem nedeniyle seçimler ertelenecek mi? AK Parti'nin en yetkili ismi konuştu iki tarih öne çıktı
Deprem nedeniyle seçimler ertelenecek mi? AK Parti'nin en yetkili ismi konuştu iki tarih öne çıktı
Şamil Tayyar'dan deprem bölgesi isyanı! Kamu görevlileri çok lakayt ve nobran...
Şamil Tayyar'dan deprem bölgesi isyanı! Kamu görevlileri çok lakayt ve nobran...
ABD'li kurtarma ekibi üyesinden Türkiye sözleri: Bu ülkenin inanılmaz...
ABD'li kurtarma ekibi üyesinden Türkiye sözleri: Bu ülkenin inanılmaz...
BDDK'dan temassız kredi kartı talimatı!
BDDK'dan temassız kredi kartı talimatı!