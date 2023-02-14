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Şamil Tayyar'dan deprem bölgesi isyanı! Kamu görevlileri çok lakayt ve nobran...

Şamil Tayyar'dan deprem bölgesi isyanı! Kamu görevlileri çok lakayt ve nobran...

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, deprem bölgesindeki kamu görevlilerine ateş püskürdü. "Kimi kamu çalışanları depremzedelere karşı çok lakayt hatta nobran" diyen Şamil Tayyar, "Önemli kısmı sanki kasıtlı davranıyor" iddiasında bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kilis'te büyük yıkıma yol açtı. Bölgede koordinasyonsuzluk nedeniyle iktidara ve yerel yöneticilere tepkiler artarken, bir sert eleştiri de AK Parti MKYK üyesi  Şamil Tayyar'dan geldi. 

Kamu görevlileri nobran ve lakayt...

Twitter hesabından, sahadaki ilk gözlemlerini paylaşırken, "Kimi kamu çalışanları depremzedelere karşı çok lakayt hatta nobran. Önemli kısmı sanki kasıtlı davranıyor" diyen Şamil Tayar, bu tuhaflığın AK Parti iktidarına ciro edildiğini belirtip, "Yazıklar olsun" dedi. İşte Tayyar'ın o paylaşımı:

Bu tuhaflık iktidara ciro ediliyor

"Sahadaki bir gözlemimi aktarayım. Kimi kamu çalışanları depremzedelere karşı çok lakayt hatta nobran. Önemli kısmı sanki kasıtlı davranıyor. Bu tuhaflığın sistematik şekilde iktidara ciro edilmesi, bu kanaatimi güçlendiriyor. Saldırı çok yönlü. Yazıklar olsun.

Nobran ne demek?:  Nobran; davranışı kaba, gönül kırıcı ve sert olan anlamına gelmektedir. Kibar olmayan, yani kaba, nezaketsiz, görgüsüz, "dan dun konuşan" kişilere nobran denir...

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