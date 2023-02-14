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'Seçim ertelensin' diyen Bülent Arınç'a Fatih Portakal'da cevap: 'Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nda bile seçim yaptı'

'Seçim ertelensin' diyen Bülent Arınç'a Fatih Portakal'da cevap: 'Bu ülke Kurtuluş Savaşı'nda bile seçim yaptı'

KANRAMANMARAŞ merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceği tartışılıyor. Bülent Arınç, "Seçimler acilen ertelensin" çağrısı yaparken, Fatih Portakal buna sert sözlerle itiraz etti.

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Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde yıkıma sebep olan depremlerin ardından gündeme gelen seçimlerin ertelenmesi tartışmasına Gazeteci Fatih Portakal da katıldı. Bülent Arınç'ın açıklamalarına tepki gösteren Fatih Portakal, “Bu ülke, işgalde savaş zamanında, kurtuluş mücadelesinde seçim yaptı" hatırlatması yaptı.

"Bugün 'seçim yapmayalım' diye neredeyse merhamet gösterin deme durumundalar!” diyen Fatih Portakal, Twitter hesabından şu paylaşımları yaptı:

Siyaset baronları gündeme getirdiyse...

- Seçim yapılır mı? Siyaset baronları bunu gündeme getirdi. Öyleyse! Yapılır tabii ki, yapılmalı. Anayasa 78. maddeye göre yapılmaz ise sivil darbe yapmak demektir. Önemlisi de imar edilecek yeni şehirler AKP iktidarının bitik, tükenmiş bakış açısıyla yeniden inşa edilmemeli.

İşgal altında Kurtuluş Savaşı'nda seçim!

Bu ülke, işgalde savaş zamanında, kurtuluş mücadelesinde seçim yaptı. 23 Nisan 1920. Bugünse “seçim yapmayalım” diye neredeyse merhamet gösterin deme durumundalar!”

Bülent Arınç: Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım

AK Parti'nin kurucularından eski 22. Dönem TBMM Başkanı Bülent Arınç ise sosyal medya hesabı twitter'dan yaptığı yazılı açıklamada 'başsağlığı' dilerken seçimlerin acilen ertelenmesi yönünde çağrıda bulundu. Arınç, "Ülke bir an evvel seçim stresinden kurtulmalıdır. Ne mayısta ne haziranda seçim olmaz, olamaz. Seçimlerin ivedilikle ertelenmesi lazım" ifadelerini kullandı.

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