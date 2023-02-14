BIST 4.505
DOLAR 18,84
EURO 20,20
ALTIN 1.123,36
HABER /  GÜNCEL

Bakan Kurum 10 ili vuran depremde hasarlı bina sayısını açıkladı! İnşaat tarihini duyurdu

Bakan Kurum 10 ili vuran depremde hasarlı bina sayısını açıkladı! İnşaat tarihini duyurdu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum ay sonuna kadar tüm illerde inşaat faaliyetlerinin başlayacağını duyurarak, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

Abone ol

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın açıklaması yaptı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.

Bakan Kurum, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve iş yerine denk geliyor." açıklamasını yaptı.

Vatandaşları uyardı
Kurum, ağır hasarlı binaların yıkılacağını belirterek, "Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem Kahramanmaraş merkezli depremler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Gündem Kahramanmaraş merkezli depremler
Bakan Koca depremde yaralanan vatandaşlarımızın son durumunu paylaştı
Bakan Koca depremde yaralanan vatandaşlarımızın son durumunu paylaştı
185 saat sonra mucize kurtuluş! 10 yaşındaki Ayça hayata tutundu
185 saat sonra mucize kurtuluş! 10 yaşındaki Ayça hayata tutundu
AP'de Türkiye sözleri: Haiti değil! Büyük bir oyuncu
AP'de Türkiye sözleri: Haiti değil! Büyük bir oyuncu
Galatasaray'ın kulüp binası depremzedeler için açılıyor
Galatasaray'ın kulüp binası depremzedeler için açılıyor
Uğur Arslan tepki çeken skandal sözler için özür diledi! Haber Global açıklama yaptı
Uğur Arslan tepki çeken skandal sözler için özür diledi! Haber Global açıklama yaptı
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan talimat: Türkiye için tüm kaynakları seferber edin
Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'dan talimat: Türkiye için tüm kaynakları seferber edin
Bülent Arınç'tan "seçimler acilen ertelensin" çağrısı!
Bülent Arınç'tan "seçimler acilen ertelensin" çağrısı!
Deprem sonrası hesap vakti! "Vicdanım rahat" demişti: Yıkılan binaların müteahhidi tutuklandı
Deprem sonrası hesap vakti! "Vicdanım rahat" demişti: Yıkılan binaların müteahhidi tutuklandı
Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar! Cihat Yaycı açıkladı
Neden 2. Ordu'nun afet bölgesine gönderilmesini istiyorlar! Cihat Yaycı açıkladı
Hatay’da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Keçecioğlu tutuklandı
Hatay’da yıkılan Erdoğan Apartmanı'nın müteahhidi Keçecioğlu tutuklandı
Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu! Yeni adı bakın ne oldu
Çinli arama kurtarma personeli Müslüman oldu! Yeni adı bakın ne oldu