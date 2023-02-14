Bakan Kurum 10 ili vuran depremde hasarlı bina sayısını açıkladı! İnşaat tarihini duyurdu

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin vurduğu 10 ilde arama-kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'dan açıklama geldi. Bakan Kurum ay sonuna kadar tüm illerde inşaat faaliyetlerinin başlayacağını duyurarak, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik." dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın açıklaması yaptı. Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.

Bakan Kurum, "Şu ana kadar 10 ilde 307 bin 763 bina, yani 1 milyon 586 bin 901 ev ve iş yerini inceledik. Bunlardan 41 bin 791 binanın yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunu tespit ettik. Bu da yaklaşık olarak 190 bin 172 konut ve iş yerine denk geliyor." açıklamasını yaptı.

Vatandaşları uyardı

Kurum, ağır hasarlı binaların yıkılacağını belirterek, "Vatandaşımız AFAD'ın koordinasyonu dışında evinden eşya almamalı." şeklinde konuştu.

Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından cumhuriyet tarihinin en büyük afet dönüşüm projesini başlatacaklarını ifade eden Bakan Kurum, "Ay sonuna kadar tüm illerimizde inşaat faaliyetlerini başlatacağız." dedi.