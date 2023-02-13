Galatasaray'ın kulüp binası depremzedeler için açılıyor

Galatasaray'ın İstiklal Caddesi'nde yer alan Hasnun Galip kulüp binası, depremzedeler için açılıyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, çalışmaların başladığını söyledi.

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Galatasaray, İstiklal Caddesi'ndeki yer alan Hasnun Galip Kulüp binasını depremzedeler için açıyor. Başkan Özbek, çalışmaların başladığını açıkladı.

"Talebelerimiz de gelecek"

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, konuyla ilgili olarak "Büyük felaketten sonra barınma problemi ortaya çıkacak. Bizim de okulda okuyan talebelerimizin aileleri var orada. Onların bir kısmı buraya, İstanbul'a gelecekler. Onlara acil bir konaklama yeri yapmamız ihtiyacı doğdu. Ben de sevgili Fatih Demircan'dan rica ettim. Her katta 8-9 oda çıkıyor. Dolayısıyla süratle Hasnun Galip'i bu manada kullanmak için harekete geçtik" dedi.

"İnşallah bir daha yaşamayız"

Dursun Özbek açıklamasını "Allah inşallah bizi bir daha böyle bir felaketle karşı karşıya getirmez. Galatasaray olarak yaralan sarmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Aileleri konaklatacak şekilde hazırlıyoruz. inşallah tekrar böyle bir şey yaşamayız" sözleriyle tamamladı.