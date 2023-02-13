Hatay'da enkaz altından çıktı, Kütahya'da yangında hayatını kaybetti

Depremde Hatay'daki yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan ve Kütahya'da yaşayan polis memuru kızının yanına gelen Necip Çakmak, apartmanda çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.

Abone ol

Kütahya'da bulunan Meydan Mahallesi Mithat Paşa Caddesi üzerindeki 6 katlı bir apartmanın kağıt deposu olarak kullanılan bodrum katında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu apartmanda mahsur kalan 11 kişi kurtarıldı.

Yangında hayatını kaybetti

Apartmanı saran yoğun dumandan dolayı 3'üncü katta bulunan dairede mahsur kalan 63 yaşındaki Necip Çakmak ve oğlu Besim Çakmak, uzun uğraşlar sonucu baygın halde çıkarıldı. Hastaneye kaldırılan baba oğuldan Necip Çakmak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Enkazdan kendi imkanlarıyla çıkmış

Kütahya'da meydana gelen yangında yoğun dumandan etkilenerek karbonmonoksit zehirlenmesine bağlı olarak hayatını kaybeden Necip Çakmak'ın Kahramanmaraş merkezli meydana gelen deprem sonucu Hatay'da yaşadığı evinin yıkıldığı öğrenildi. Yıkılan evinin enkazından kendi imkanlarıyla çıkan Çakmak'ın, 2 gün önce Kütahya'da yaşayan ve polis memuru olan kızının yanına geldiği belirtildi.

Oğlu hastanede yaşam savaşı veriyor

Necip Çakmak'ın cenazesi, defnedilmek üzere dünürü Ramazan Ağır'ın yaşadığı Eskişehir'e getirildi. Kırmızıtoprak Mahallesi'nde bulunan Alem Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Çakmak, Asri Mezarlığı'na defnedildi. Ağır yaralı oğlu Besim Çakmak'ın Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavisinin devam ettiği öğrenildi.