Binaları yıkılınca KKTC’ye kaçmıştı! Hasan Alpargün hakkında flaş gelişme

Adana'da yıkılan bazı binaları inşa eden Alpargün İnşaat firmasının sahibi Hasan Alpargün ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Alpargün tutuklandı. Hakkında arama kararı çıkarılan Hasan Alpargün KKTC’ye kaçmıştı.

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KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da gözaltına alınarak Adana'ya getirilen Hasan Alpargün'ün İl Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

"Çok vicdan azabı çekiyorum"

Alpargün, emniyetten çıkarılması sırasında gazetecilerin, inşa ettiği binalardan bazılarının yıkılmasıyla ilgili önceki sorularına "Mukadderat." cevabını verdiğinin hatırlatması üzerine, bu sözünü yineleyerek, "Benim ihmalim yok. Çok vicdan azabı çekiyorum. Adana'da hasarsız bina yok." ifadelerini kullandı.

Alpargün, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adliyeye götürüldü. Hasan Alpargün, savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.