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Ünsal Ban tahliye edildi! Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntüsünü Sedat Peker'e göndermişti...

Ünsal Ban tahliye edildi! Zehra Taşkesenlioğlu'nun mahrem görüntüsünü Sedat Peker'e göndermişti...

AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'ndan boşanma aşamasında olan Ünsal Ban, tutuklu olarak yargılandığı davada tahliye edildi. Ban, eşinin mahrem görüntülerini Sedat Peker'e göndermekle suçlanmıştı...

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AK Parti Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ile boşanma davası sürerken sosyal medyadan yaptığı açıklamalar ve eşinin mahrem görüntülerini Sedat Peker’e video gönderdiği iddiasıyla tutuklanan Ünsal Ban tahliye edildi.

Ünsal Ban, kendisine boşanma davası açan eşi Zehra Taşkesenlioğlu'nun 2.5 milyon dolar istediğini iddia etmiş, Taşkesenlioğlu da o parayı Ünsal Ban'a borç olarak verdiğini açıklamıştı. 

Ünsal Ban'ın eşi ve eşinin abisi eski SPK Başkanı  Ali Fuat Taşkesenlioğlu'na yönelik yolsuzluk iddialarında bulunmuştu. Boşanma kavgası sosyal medya üzerinden devam ederken şok bir gelişme yaşandı.

Sedat Peker, Zehra Taşkesenlioğlu'nun evlerinde başı açık halde elinde bıçakla Ünsal Ban ile tartıştığı anların videosunu sosyal medyada paylaştı ve videoyu kendisine Ünsal Ban'ın gönderdiğini iddia etti.

Bunun üzerine Ünsal Ban, Muğla'dan yurtdışına kaçmaya çalışırken yakalanıp gözaltına alındı ve tutuklandı. Ünsal Ban ilk duruşmada tahliye edildi. 

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