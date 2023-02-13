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Uludağ Üniversitesi'nin acı kaybı

Uludağ Üniversitesi'nin acı kaybı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük depremde Uludağ Üniversitesi'nden 2 öğrenci hayatını kaybetti.

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Uludağ Üniversitesi Mimarlık Bölümü öğrencisi Fazlı Açıkgöz ile Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Alperen Aksan’ın acı haberini Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz duyurdu. Kılavuz yaptığı paylaşımda "Yaşanan deprem felaketinde maalesef öğrencilerimiz Alperen Aksan ile Fazlı Açıkgöz'ün vefat ettikleri haberini aldık. Yüreğimiz yangın yeri. Evlatlarımıza yüce Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve tüm üniversitemize sabr-ı cemil niyaz ediyoruz. Mekanları Cennet olsun." ifadelerini kullandı.

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