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Avcılar'da korkutan görüntü deniz 15 metre çekildi

Avcılar'da korkutan görüntü deniz 15 metre çekildi

Avcılar Ambarlı Sahili'nde deniz 15 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle kayalıklar ortaya çıktı

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Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan 'Küçük kumsal' olarak bilenen yaz aylarında denize girilen bölgede deniz çekildi. Deniz yaklaşık 15 metre çekilirken daha önce görünmeyen kayalıklar ortaya çıktı.

20 yıldır Avcılar'da oturduğunu belirten Hasan Fener, geçen haftaya kadar sahilden dalga kıranın diğer tarafına yürümenin mümkün olmadığını ancak en az 15 metrelik çekilme ardından sahilde rahatlıkla yürünebildiğini söyledi.

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