Almanya’dan depremzedelere vize kolaylığı

10 kenti yerle bir eden 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin yaralarını sarmaya çalışırken, bilanço her geçen gün artıyor. Dünya genelinde depremle ilgili destek ve yardım mesajlarının yanı sıra, son olarak Alman yetkililer, depremzedelere vize kolaylığı sağlanacağını duyurdu.

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Merkez üssü Kahramanmaraş kentinin Pazarcık ve Elbistan olan iki büyük felakette ölü sayısı 30 bine ve yaralı sayısı 100 bine dayanırken, dünyadan destek giderek artıyor. Almanya hükümeti, depremden kurtulanlara vize kolaylığı sunulacağını açıkladı.

Almanya hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremden kurtulan ve Almanya ile yakın aile bağları olan kişilere evsiz kalmaları veya yaralanmaları durumunda vize engelini geçici olarak hafifletiyor.

Görev gücü oluşturuldu

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, “Almanya'daki Türk veya Suriyeli ailelerin afet bölgesindeki yakın akrabalarını getirmesini mümkün kılmak istiyoruz. Hızlı verilecek ve üç ay geçerli olacak düzenli vizelerle burada barınak bulabilir ve tıbbi tedavi görebilir" diye kaydetti.

Almanya İçişleri Bakanlığı ile ortak bir plan yürüttüklerini belirten Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, "Alman hükümeti olarak Almanya'daki ailelerin depremden etkilenen, evsiz kalan ve tedaviye ihtiyaç duyan akrabalarını geçici olarak yanlarına alabilmelerini sağlamaya yardımcı olmak istiyoruz. Bunun için bir görev gücü oluşturuldu" şeklinde belirtti.