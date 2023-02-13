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175 saat sonra gelen mucize! Hatay'da Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı

175 saat sonra gelen mucize! Hatay'da Naide Umay enkazdan sağ olarak çıkarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden en çok etkilenen illerden biri Hatay oldu. Göçük altında 175 saat kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarıldı. Naide Umar'a sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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Depremin vurduğu Hatay’da göçük altında kalan Naide Umar, depremin 175’inci saatinde göçük altından sağ olarak çıkartıldı. Enkazdan çıkarılan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin en çok etkilediği illerin başında gelen Hatay’dan sevindirici bir haber daha geldi. Saatlerce enkaz altında kalan Naide Umar, arama kurtarma ekipleri tarafından 175 saat sonra sağ olarak çıkarıldı. Naide Umar, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

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