Suriye’de depremde ölenlerin sayısı artıyor, yardım yetersiz kaldı

Kahramanmaraş merkezli çifte depremin ardından Suriye’de can kaybının 7 bini geçmesi bekleniyor. Ülkenin kuzeybatısına henüz yeterli yardım ulaşmadığını Birleşmiş Milletler de kabul etti.

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Deprem sonrası arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmalarının sürdüğü Suriye’de hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 273’e yükseldi. İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, hâlâ enkaz altında bulunanlar olduğunu, süreç tamamlandığında can kaybının 7000’i geçmesinin beklendiğini bildirdi. Özellikle silahlı muhaliflerin kontrolündeki Suriye’nin kuzeybatısında en büyük zorluk, yardımların ulaşmaması.

BM: Suriyelileri hayal kırıklığına uğrattık

Birleşmiş Milletler (BM) Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, “Şimdiye kadar bölgedeki insanları hayal kırıklığına uğrattık” diyerek bu zorluğu kabul etti. Depremzedelerin “henüz ulaşmayan” yardımı aradığını söyleyen Griffiths, “Benim görevim, bu başarısızlığı mümkün olduğunca çabuk düzeltmek” diyerek bölgeye ulaşmak için çabaları arttıracaklarını kaydetti. Bu açıklamanın ardından dün, 10 kamyondan oluşan bir BM konvoyu Türkiye’den Suriye’ye geçti. Kamyonlar; çadır malzemelerinin yanı sıra battaniye, şilte gibi barınak ekipmanı ile yüklüydü.

Arama kurtarma Beyaz Baretlilere kaldı

Öte yandan Katar, bölgede arama kurtarma faaliyet yürüten tek organizasyon olan Beyaz Baretliler’e (White Helmets) kaynak sağlama sözü verdi. Bundan önce İngiltere, ekibe 3.8 milyon sterlin (86.3 milyon TL) fon ayırdıklarını bildirmişti. Durumu bizzat yerinde incelemek için önceki gün Halep’e giden Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın ülkenin kuzeyi ile yeni sınır kapılarını açmayı planladığını belirtti. Birleşik Arap Emirlikleri’nden (BAE) bir arama kurtarma ekibi rejim kontrolündeki Lazkiye’de görev yapıyor.

Sevkiyata izin bekleniyor

Şu ana kadar gıda, ilaç ve benzeri insani yardımlarla dolu 57 uçağın Şam’a ulaştığını bildiren Suriye hükümeti henüz bunların kontrolleri dışındaki kuzeye taşınmasına izin vermedi. Dün yapılması beklenen ilk sevkıyat son anda açıklama olmaksızın iptal edildi. Bu arada Türkiye’de ölen sığınmacılardan binden fazlasının cenazeleri ülkelerine taşındı. Türkiye’deki depremlerde en az 3700 Suriyeli sığınmacının öldüğü sanılırken, bu kayıplar AFAD’ın açıkladığı rakama dahil edilmiyor.

BM: Can kayıpları ikiye katlanabilir

Türkiye’de depremin vurduğu kentlerde incelemede bulunan BM Genel Sekreter Yardımcısı Martin Griffiths, can kaybının iki katına çıkacağını öngördü. Griffiths’e göre Türkiye ve Suriye’de toplam kayıplar, şimdiki 28 binden 50 bine yükselebilir. Kahramanmaraş’ta konuşan Griffiths, “Bu, ömrüm boyunca gördüğüm en kötü doğal afet ve aynı zamanda da en büyük uluslararası Yardım kampanyası” dedi. BM’ye göre ayrıca, Türkiye ve Suriye’de 870 bin depremzede sıcak yemeğe ihtiyaç duyuyor.