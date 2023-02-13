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Depremzedelere yardım eden AFAD gönüllüsüne araba çarptı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Depremzedelere yardım eden AFAD gönüllüsüne araba çarptı

DİYARBAKIR’ın Kayapınar ilçesinde depremzedelere yardım eden AFAD gönüllüsü araba çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Alınan bilgilere göre, merkez Kayapınar ilçesinde otomobil sürücüsü A.K., AFAD gönüllüsü olduğu öğrenilen 34 yaşındaki İ.Ç.’ye çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde İ.Ç.’nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İ.Ç.’nin cansız bedenini otopsi işlemi için Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sürücü gözaltına alınarak inceleme başlatıldı.

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