Depremde ölenlerin sayısı tahmini 72 bin 663! TÜSİAD ve TÜRKONFED Raporu dehşete düşürdü

Patronların çatı örgütü TÜRKONFED’in Kahramanmaraş merkezli 10 ilde yıkıma neden olan depremle ilgili raporu dehşete düşürücü. Çatışı altında TÜSİAD'ın da bulunduğu TÜRKONFED'in raporuna göre depremde ölenlerin 72 bini bulacak. Tahmini hasar ise 82 milyar dolar...

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Hatay'da incelemelerde bulunan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, Murat Sabuncu'ya konuştu. TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, “Tek bir kelimede gördüğünüzü özetleyin, desem ne dersiniz” sorusuna “Koordinasyonsuzluk” cevabı verdi.

Orhan Turan ve Süleyman Sönmez, Hatay'da karşılaştıkları CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na TÜRKONFED'in deprem raporuyla ilgili bilgi verdi. İş dünyasının tahminlerini içeren rapora göre depremde 72 bin can kaybı yaşandı. İş dünyasının raporuna göre 84 milyar dolarlık bir maddi kayıp var. İşte TÜRKONFED raporunun ayrıntıları...

- Depremin yıktığı binaların % 52’si 2001 sonrası yapı

- Afet bölgesi ilan edilen illerde toplamda 13,3 milyon insan, yani Türkiye’deki toplam nüfusun yüzde 15,7’si yaşamaktadır. Türkiye geneli nüfus yoğunluğu 110 iken, afet bölgesinde bu oran 151’dir.

- Türkiye’deki 25,3 milyon hanenin yüzde 13’ünün yaşadığı afete maruz kalan 10 ildeki binaların yüzde 52’si 2001 sonrası, yüzde 26,4’ü 1981-2000 arası, yüzde 10’u ise 1980 öncesi inşa edilmiştir.

İhracatın yüzde 8.7'si bu illerden

- Afet bölgesinde yer alan iller toplam ihracatın yüzde 8,7’sini gerçekleştirmektedir. 2022 yılında 19,76 milyar dolarlık bu ihracatın, 10,52 milyar dolar ile yarısından fazlası Gaziantep’te gerçekleşirken, Hatay 3,56, Adana 3 ve Kahramanmaraş 1,46 milyar dolar ihracat yapmıştır. Hububat, bakliyat, yağlı tohum ve mamulleri, çelik, tarım ürünleri, tekstil ve hammaddeleri, hazır giyim ürünleri öncü ihracat kalemleridir.

Marmara Depremi verilerine göre can kaybı...

- Marmara Depremi verilerinin kullanıldığı metodoloji ile Kahramanmaraş Depremi’ni 2022 yılı dolar verileriyle sınarsak 84,1 milyar dolar mali hasar hesaplanmaktadır, can kaybı tahmini 72 bin 663’tür.

Depremin tahmini maliyeti

- Diğer yandan 2023 Kahramanmaraş Depremi’nin 70-75 milyar doları konut zararı, 10,4 milyar doları milli gelir kaybı ve 2,91 milyar doları işgünü kaybı olmak üzere, toplamda 84,06 milyar dolar hasara neden olması beklenmektedir.