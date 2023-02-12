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Selçuk Bayraktar duyurdu: BAYKAR'dan depremzedelere 1000 konut desteği!

Selçuk Bayraktar duyurdu: BAYKAR'dan depremzedelere 1000 konut desteği!

Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, depremzedelerin kalıcı barınma ihtiyacının çözümü için Baykar'ın 1000 konut bağışladığını açıkladı.

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Türkiye'yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen  7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası yardım seferberliği başlatıldı.

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta bulunan Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, deprem bölgesindeki yaraları sarmak için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışladıklarını açıkladı.

Bayraktar, "AFAD’la koordine olup 2 bin kardeşimize barınma imkanı verecek Baykar konteyner kenti inşallah hayata geçiyoruz. Çok daha önemli gördüğümüz mağdur kardeşlerimizin barınma ihtiyacını kalıcı bir şekilde karşılamak için Baykar olarak bin konut bağışlıyoruz" dedi.

'Milletimiz için seferberlik başlatıyoruz'
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Bayraktar, ''Milletimiz için KonutSeferberliği başlatıyoruz.BAYKAR olarak afetzede kardeşlerimizin kalıcı barınma ihtiyacının çözümüne destek olabilmek için AFAD ile koordineli olarak 1000 konut bağışlıyoruz. Yaralarımızı tek yürek hep birlikte saracağız.'' ifadelerini kullandı.

Toplam yardım miktarı
Baykar'ın toplam yardım miktarı 1 milyar 855 milyon TL'ye ulaştı.

İki türk devinden de konut bağışı gelmişti
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat daha önce deprem bölgesinde şirket olarak bir yıl içinde bin konut yapacaklarını bildirmişti.

İş insanlarına önemli çağrı
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ülker, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, “Çadırlardaki sürenin uzamasıyla birlikte insanlarımız büyük zorluklarla karşı karşıya kalacak. Bu yüzden barınma ihtiyacının acil olarak çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. İş dünyasındaki dostlarıma sesleniyorum; gelin, Türkiye genelinde özel sektör şirketleri ve kamu kurumlarıyla birlikte bölgedeki barınma sorununu ele alalım, bir kampanya başlatalım.” ifadelerini kullanmıştı.

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