Başsavcılık harekete geçti: Oğuzhan Uğur hakkında soruşturma başlatıldı!

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı Köyü'nde barajın çatladığı ve Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sahadaki arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Ekipler enkaz ile mücadele ederken bir yandan da asılsız ihbarlar ile mücadele etmek zorunda kalıyorlar.

"Baraj patladi" iddiası ortalığı karıştırdı

"Hatay'da baraj patladı" iddiası sonrası bölgede panik yaşanırken, güvenlik güçleri iddianın yalan olduğunu anonslarla duyurdu. İddiayı ilk kez duyuran BaBaLa Tv'nin Twitter adresi paylaşımı kısa bir süre sonra silmişti.

Oğuzhan Uğur açıklama yaptı

Oğuzhan Uğur, “Yarseli Barajı patladı” iddiasının asılsız çıkmasının ardından Instagram hesabı üzerinden bir açıklamada yaptı.

"Burada bin kişiyiz, gereğini yaptık"

Uğur açıklamasında, "Yanlış haberi hemen yayından kaldırdık. Maalesef aramızdan uzaklaştırmak zorunda kaldık. Teyidine güvenmiş olsa dahi bir kaç kere daha teyit ettirmek zorundaydı. Yanlış yapmış. Olabilir burada bin kişiyiz. Arada 1 tane yanlış haber çıkabiliyor çıktı gereğini yaptık. Ama olmaması gerekirdi keşke olmasaydı" dedi.

Bakan Kirişci'den iddialara yalanlama

A Haber televizyonuna bağlanan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci iddiaların asılsız olduğunu aktarmıştı. Bakan Kirişci, "Hatay'da Yarseli Barajı'nın patladığı yönündeki iddialar asılsızdır. Deprem bölgesindeki baraj ve göletlerimiz anlık olarak takip edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Uğur'a soruşturma açıldı

Kahramanmaraş merkezli 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda BaBala TV isimli sosyal medya hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajı’nın duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunan Oğuzhan Uğur hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"06/02/2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi ve Elbistan ilçesi merkez üsleri olan 2 deprem afeti sonrası sosyal medya platformunda 'BaBala TV' isimli Twitter hesabından Kahramanmaraş Kumçatı köyünde barajın çatladığı, Hatay Yarseli Barajının duvarının çatladığı yönünde paylaşımlarda bulunulduğu, bu paylaşımların deprem bölgesinde depremzede vatandaşlar arasında korku ve paniğe neden olduğu, arama kurtarma çalışmalarında aksamalara neden olduğu dikkate alınarak “BaBala TV” isimli Twitter hesabında yapılan paylaşımlar nedeniyle hesap sahibi olduğu tespit edilen Oğuzhan UĞUR hakkında ve paylaşım ile ilgili sorumluluğu tespit edilecek kişiler hakkında TCK.nun 217/A maddesi kapsamında 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan dolayı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından re’sen soruşturmaya başlanılmış, olayın aydınlatılması için gerekli talimatlar verilmiştir."