BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL

İHA’lar deprem bölgesinde: Bin 447 saatlik uçuş ve 110 sorti yapıldı

İHA’lar deprem bölgesinde: Bin 447 saatlik uçuş ve 110 sorti yapıldı

Deprem bölgesi üzerinde zorlu hava şartlarına rağmen tespit arama-kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için uçuş gerçekleştiren İnsansız Hava Araç’larının teknik bilgilerini Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), “Deprem bölgesinde Türk İHA’ları” notu ile paylaştı.

Abone ol

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7,7-7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türk İHA’lar havadan arama-kurtarma çalışmalarına destek için aralıksız görev yaptı.

SSB sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 56 adet İHA’nın (Akıncı, Aksungur, TB2, Ankara ve Baha), toplamda bin 447 saatlik uçuş, 110 sorti, 100 den fazla multikopter dronun zorlu hava şartlarında tespit arama kurtarma desteği ve koordinasyon faaliyetleri için aralıksız görev uçuşları gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca Hızlı Haritalama Podu entegreli Bayraktar TB2 İHA’lar havadan yüksek çözünürlüklü görüntü aldı. Baz istasyonu monteli Aksungur İHA cep telefonu iletişimine önemli katkı sundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Gomis'ten minik depremzedeye destek mesajı: "Aslan Ege yeğenim oldu"
Gomis'ten minik depremzedeye destek mesajı: "Aslan Ege yeğenim oldu"
Bakanlıktan deprem mağduru çiftçilere destek: 1322 personel kırsalda!
Bakanlıktan deprem mağduru çiftçilere destek: 1322 personel kırsalda!
'Patladığı' iddia edilmişti! Yarseli Barajı havadan görüntülendi
'Patladığı' iddia edilmişti! Yarseli Barajı havadan görüntülendi
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti
Milli basketbolcu Nilay Aydoğan hayatını kaybetti
İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler buldu! Enkazda 30 bin 500 dolar...
İstanbul Bahçelievler Belediyesi'ne bağlı ekipler buldu! Enkazda 30 bin 500 dolar...
156. saatte sağ kurtarıldı, 'Ne istiyorsun' sorusuna küçük Semih böyle cevap verdi
156. saatte sağ kurtarıldı, 'Ne istiyorsun' sorusuna küçük Semih böyle cevap verdi
Kahramanmaraş depremi felaketinde 7. gün! Can kaybı çok arttı deprem bölgesinden son haberler
Kahramanmaraş depremi felaketinde 7. gün! Can kaybı çok arttı deprem bölgesinden son haberler
Binanın enkazında kalmaktan son anda kurtulan aile o anları anlattı
Binanın enkazında kalmaktan son anda kurtulan aile o anları anlattı
Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ve eşi hayatını kaybetti
Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ve eşi hayatını kaybetti
8 aylıkken 17 Ağustos'u, 24 yaşında ise Kahramanmaraş depremlerini yaşadı
8 aylıkken 17 Ağustos'u, 24 yaşında ise Kahramanmaraş depremlerini yaşadı
Deprem bölgesindeki hemşireler şüphelendi gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Deprem bölgesindeki hemşireler şüphelendi gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Batılı uzmanlar, Türkiye'deki depremlerin sığ derinlikte ortaya çıkan gücüne işaret etti
Batılı uzmanlar, Türkiye'deki depremlerin sığ derinlikte ortaya çıkan gücüne işaret etti