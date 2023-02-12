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Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ve eşi hayatını kaybetti

Kuruluş Osman'da rol alan oyuncu Çağdaş Çankaya ve eşi hayatını kaybetti

Oyuncu Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinin Ofis Semti'nde yıkılan 9 katlı Sözel Apartmanı'nın enkazında kalmıştı. Karı-kocanın enkazda cansız bedenlerine ulaşıldı. Çağdaş Çankaya Kuruluş Osman'da da rol almıştı.

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10 ilde büyük yıkıma neden olan ve binlerce insanımızın hayatını kaybettiği 7.7 ve 7.6'lık depremde bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. Bölgeden gelen umut verici haberlerin yanında acı haberler de geliyor.

Bir dönem Kuruluş Osman'da da rol alan Çağdaş Çankaya ile müzisyen eşi Zilan Tigris'in de Diyarbakır'daki depremde hayatını kaybettikleri öğrenildi. Çankaya ve Tigris'in bulunduğu apartmandan ses geldiği için umutlar son ana kadar tükenmemişti. Ancak bugün acı haber geldi. 

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