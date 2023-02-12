Muharrem İnce'nin sözlerine ünlü oyuncu tepki gösterdi: Vallahi de yalan söylüyor
Muharrem İnce depremden etkilenen Adıyaman'da kameralar karşısına geçip devleti hedef alan sözler kullandı. İnce'nin o sözlerine, oyuncu Furkan Aksoy, 'Vallahi yalan söylüyor' diyerek tepki gösterdi. Çünkü Furkan Aksoy da ikinci günden beri Adıyaman'daydı...
Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 10 ilimizde ciddi hasara neden olurken, binlerce vatandaşımız da hayatını kaybetti. Depremin ilk anından itibaren, devlet tüm birimleriyle bölgede arama kurtarma faaliyetlerine başlarken, vatandaşlar da depremzedelere yardım için seferber oldu.
Ancak Türkiye'nin birlik olduğu bu günlerde provokasyonlar da eksik olmuyor. Gerek siyasetçiler, gerek gazeteciler, ve sosyal medya fenomenleri gerçeği ortaya koymak yerine yalan haberlerle ortamı daha da geriyor. Bu dezenformasyon ve algı çalışmalarına vatandaşlar tepki gösterdi. Bu yalan bilgilerin ise gerçeği tek tek ortaya çıkıyor.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Adıyaman merkezde yaptığı açıklamada "116 saattir burada devlet yok" iddiasında bulundu.
İnce açıklamalarında şöyle dedi: "116 saattir yoksunuz, çadırı kuramamışsın, enkazın altından bir kişi çıkarıyorsun, ama enkaz altında onlarca kişi var."