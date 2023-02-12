İlber Ortaylı: İmar affı derhal kaldırılmalı

Kahramanmaraş'ta 10 ili de yerle bir eden deprem faciasında 20 bini aşkın vatandaş yaşamını yitirdi, şehirler moloz yığınına döndü. Yaşanan felaketin ardından imar barışı, konusu gündeme oturdu.

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Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı yaşanan deprem faciasının ardından 'imar barışı' uygulamasına dikkati çekerek "İmar affı gibi kötü bir uygulamanın, böyle bir âdetin derhal kaldırılması lazım." dedi.

Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı Hürriyet gazetesindeki köşesinde deprem felaketine ilişkin bir yazı yazdı. Ortaylı imar affı tartışmalarına katılarak, "İmar affı gibi kötü bir uygulamanın, böyle bir âdetin derhal kaldırılması lazım. Bunun Anayasa’ya konacak lüzumsuz koruma maddelerden daha gerekli olacağı açık" dedi.

Deprem potansiyeli olan İstanbul'da da diğer bölgelerde bulunan kusurların bulunduğunu vurgulayan Ortaylı, "Türkiye’de depremin kendisinden çok deprem sonrası dönemin bir faciaya dönüşme ihtimali artıyor" ifadesini kullandı.