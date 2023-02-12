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Gazeteci Orhan Uğuroğlu 26 akrabasını yitirdi

Gazeteci Orhan Uğuroğlu 26 akrabasını yitirdi

Yeniçağ gazetesi Orhan Uğuroğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 26 akrabasını kaybettiğini duyurdu.

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Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası can kayıpları artıyor. 10 ili vuran deprem sonrası felaket haberler peş peşe geliyor.

Ölenler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de bulunuyor.  Yeniçağ gazetesi Orhan Uğuroğlu, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde 26 akrabasını kaybettiğini yazdı.

Orhan Uğuroğlu’nun yazısının ilgili bölümü şöyle:

“12 Şubat 2023 Pazar

Merhum annem Nahide Uğuroğlu'nun babası Seksenler Mahallesinden Kahramanmaraşlı dedem merhum Zitci Zade Ali Rıza Sun (1874-1954) tarafından 3. kuşak kuzenlerim; Durdu ve eşi Hatın Kalaycı ile Durdu ve eşi Şerife Şatıroğlu, enişte, dayı, teyze çocuklarından damat, gelin ve çocukları olmak üzere toplam 26 akrabam Kahramanmaraş depreminde hayatlarını kaybettiler.

Uncu Zadelerle de akraba bağımız olan Ali Rıza dedem Osmanlı ordusu ile 1. Dünya Savaşı'na, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün ordusu ile İstiklal Savaşımıza katılan İstiklal Madalyası sahibi emekli binbaşıydı.

Kurtulan yeğenlerim ilk 3-4 gün enkaz altlarından sesler geldiğini söyleyerek kurtarma ekiplerini yardıma çağırmak için çırpındılar.

Ne gelen yardım ekibi oldu ne de iş makineleri getirtebildiler…

-26 akrabam toprağa verildi.


Düne kadar yardım ve kurtarma ekibi sağlayabilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ama maalesef başaramadım.

Çok üzgünüm çok…

Allah rahmet eylesin, mekanları Cennet ruhları şad olsun…

Allah geride kalan akrabalarıma sabır ve sağlıklı ömür nasip etsin.”

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