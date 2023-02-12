BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  POLİTİKA

Fatih Erbakan: Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Fatih Erbakan: Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, “Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı, iktidarıyla muhalefetiyle tüm partiler, milletimizin beklediği ve hak ettiği birlik ve beraberliği sağlamalıdır” dedi.

Abone ol

Genel Başkan Fatih Erbakan, Genel Merkezde düzenlenen kriz masası toplantısının ardından gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin yaşadığı deprem felaketi esnasında siyasi çekişmelerin doğru olmadığını söyleyen Erbakan birlik ve beraberlik çağrısında bulundu.

“Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, iktidara ve muhalefete seslenerek “Böylesi bir afetle karşı karşıya iken yapılması gereken tek şey; depremzedelerimizin yanında olmak ve yaralarımızı mümkün olan en kısa sürede sarmaktır. Bu süreçte kimse siyaset yapmamalı, iktidarıyla muhalefetiyle tüm partiler, milletimizin beklediği ve hak ettiği birlik ve beraberliği sağlamalıdır” ifadelerini kullandı.

Erbakan, deprem bölgesinde en önemli sorunlardan birinin de hijyen problemi ve salgın hastalık riski olduğunu kaydederek, “Bölgede çöpler ciddi şekilde birikmeye başlamıştır. Bu çöplerin çevre illerin belediyeleri tarafından acilen toplanması gerekmektedir” uyarısında bulundu.

“İktidarla muhalefetin deprem üzerinden siyasi çekişmelerini devam ettirmeleri kabul edilemez”
Erbakan’ın açıklamaları şöyle;
“Milyonlarca insanımızın etkilendiği, yakınlarını, evini, işini kaybettiği böylesi bir afet zamanında, birlik ve beraberliğin en üst seviyede olması gereken bir süreçte, iktidarla muhalefetin deprem üzerinden siyasi çekişmelerini devam ettirmeleri kabul edilemez. İktidarın, muhalefet partilerine ait belediyelerin deprem bölgesinde çalışmalarına köstek olduğuna dair iddialar gerçekten vahim. Aynı şekilde muhalefet kanadının da sürekli eksiklere vurgu yaparak iktidarı eleştirmesi de bu aşamada doğru bir yaklaşım değil.”

“Bugün o gün değildir”
"Biz Yeniden Refah Partisi olarak ilk andan itibaren teşkilatımızın her ferdiyle depremzedelerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz" diyen Erbakan, “Süreç yönetimiyle ilgili eksiklikler ve ihmaller elbette ki vardır. Biz de bu eksiklerin giderilmesi ile ilgili önerilerimizi sürekli olarak uygun olan her platformda dile getirmekteyiz. Hesap sorma, ihmali olanların ortaya çıkarılması ve gerekli yaptırımlara tabi tutulmalarının da zamanı gelecek. Ancak bugün o gün değildir. Bugün, tarih boyunca dayanışmanın ve yardımlaşmanın en güzel örneklerini sergilemiş olan Anadolu insanının yanında olma, depremzedelerimize el uzatma günüdür” diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi
Foto Galeri Hatay'da depremde ölenler toplu mezara böyle gömülüyor defin işlemleri görüntülendi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
MEB'den okul öncesi eğitim kararı! Yarın eğitime yeniden başlıyorlar
MEB'den okul öncesi eğitim kararı! Yarın eğitime yeniden başlıyorlar
Depremzedeler yine kabusu yaşadı içinde bulundukları otomobil şarampole yuvarlandı
Depremzedeler yine kabusu yaşadı içinde bulundukları otomobil şarampole yuvarlandı
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi
TOKİ'nin deprem bölgesindeki 134 bin konutu, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi
Depremi fırsat bilip yurt dışına kaçacaklardı
Depremi fırsat bilip yurt dışına kaçacaklardı
Depremde ağır hasar gören binanın 7'nci katında şaşkına çeviren görüntü
Depremde ağır hasar gören binanın 7'nci katında şaşkına çeviren görüntü
2 müteahhit daha kaçmaya çalışırken yakalandı! Üzerlerinden servet çıktı
2 müteahhit daha kaçmaya çalışırken yakalandı! Üzerlerinden servet çıktı
Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildi
Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildi
Deprem bölgesindeki barajda patlama iddiası! Bakan Kirişçi'den açıklama geldi
Deprem bölgesindeki barajda patlama iddiası! Bakan Kirişçi'den açıklama geldi
Pakistanlı ekip riski göze aldı duvarı kırdı 139 saat sonra mutlu haber geldi
Pakistanlı ekip riski göze aldı duvarı kırdı 139 saat sonra mutlu haber geldi
Enkazdan canlı çıkarıldı ama onu bir daha gören olmadı
Enkazdan canlı çıkarıldı ama onu bir daha gören olmadı
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Valencialı futbolcuların gol sonrası gösterdikleri tişört alkış aldı
Valencialı futbolcuların gol sonrası gösterdikleri tişört alkış aldı