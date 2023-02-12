BIST 4.505
DOLAR 18,83
EURO 20,12
ALTIN 1.128,82
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Depremde ağır hasar gören binanın 7'nci katında şaşkına çeviren görüntü

Depremde ağır hasar gören binanın 7'nci katında şaşkına çeviren görüntü

HATAY'da bir vatandaş depremde ağır hasar gören binanın 7. katına çıkıp eşya alarak canını hiçe saydı. Şahsın yüklediği eşyayı camdan aşağıya bıraktığı anları diğer vatandaşlar şaşkınlıkla izledi.

Abone ol

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin 7. gününde Hatay’da enkaz kaldırma çalışmaları devam ediyor. Kimi vatandaş enkaz altında kalan yakınlarından bir umut beklerken, kimisi de güvenli alanlara yerleşti.

Antakya Merkez Odabaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde ise ağır hasar gören 10 katlı bir binanın 7. katına çıkan depremzede, evden aldığı eşyaları balkondan atarken görüntülendi.

Yan binanın yerle bir olduğu görülürken, eşya alan vatandaşın olduğu binanın ise bir kısmının yıkıldığı kameralara yansıdı.

Vatandaşın birkaç kez evin odalarına girerek, balkondan eşyaları aşağı atması çevredekiler tarafından şaşkınlıkla izlendi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Kendisiyle ailesini enkazdan tek başına kurtardı! Emekli emniyet müdür yardımcısı gözyaşlarıyla anlattı
Foto Galeri Kendisiyle ailesini enkazdan tek başına kurtardı! Emekli emniyet müdür yardımcısı gözyaşlarıyla anlattı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
2 müteahhit daha kaçmaya çalışırken yakalandı! Üzerlerinden servet çıktı
2 müteahhit daha kaçmaya çalışırken yakalandı! Üzerlerinden servet çıktı
Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildi
Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildi
Deprem bölgesindeki barajda patlama iddiası! Bakan Kirişçi'den açıklama geldi
Deprem bölgesindeki barajda patlama iddiası! Bakan Kirişçi'den açıklama geldi
Pakistanlı ekip riski göze aldı duvarı kırdı 139 saat sonra mutlu haber geldi
Pakistanlı ekip riski göze aldı duvarı kırdı 139 saat sonra mutlu haber geldi
Enkazdan canlı çıkarıldı ama onu bir daha gören olmadı
Enkazdan canlı çıkarıldı ama onu bir daha gören olmadı
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Katar Emiri Al Sani Türkiye'ye geliyor
Valencialı futbolcuların gol sonrası gösterdikleri tişört alkış aldı
Valencialı futbolcuların gol sonrası gösterdikleri tişört alkış aldı
İşte Hatay'ın ölüm müteahhidi: İlkokul mezunu Hikmet Günsay! Şirketinin sloganı buymuş...
İşte Hatay'ın ölüm müteahhidi: İlkokul mezunu Hikmet Günsay! Şirketinin sloganı buymuş...
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Adana'da
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Adana'da
Balıkesir'de korkunç patlama! 18 kişi yaralandı
Balıkesir'de korkunç patlama! 18 kişi yaralandı
Taner Savut'un eşi Pınar Savut isyan etti! Volkan Demirel'i de kattı: Yazıklar olsun size
Taner Savut'un eşi Pınar Savut isyan etti! Volkan Demirel'i de kattı: Yazıklar olsun size
147. saatte mucizenin simgesi olan küçük kız: Beni hamama götürün
147. saatte mucizenin simgesi olan küçük kız: Beni hamama götürün