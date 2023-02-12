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Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildi

Süper Lig ekibi Gaziantep FK ligden çekildi

Gaziantep FK, depremden dolayı kulübün sportif faaliyetlerine devam etmesinin mümkün gözükmediğini belirterek, "Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır" ifadelerini kullandı.

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Gaziantep FK resmi internet sitesinden konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat 2023 tarihinde, şehrimizle birlikte 10 komşu şehrimizi de etkileyen deprem felaketinin yaralarını sarabilmek için mücadelemiz devam etmektedir. Böylesi bir felaketin ardından futbol konuşmaya dahi gücümüz kalmamıştır.

Öncelikle, depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, henüz ulaşılamayan tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağ salim kurtulmasını dileriz.

Tüm bu zorlu şartlar altında kulübümüzün, sportif faaliyetlerine devam etmesi de mümkün gözükmemektedir. Yönetim Kurulumuzun aldığı kararla birlikte Gaziantep Futbol Kulübümüz, 2022-2023 sezonunda Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından çekilme kararı almıştır.

En kısa sürede şehrimizin ve ülkemizin bu deprem felaketinin yaralarını saracağına inanıyor, destekleriyle yanımızda olan herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Gazi şehrimiz en kısa sürede misafirperverliğin başkenti olarak tüm futbolseverleri ağırlayacak olmanın ve kırmızı-siyaha gönül veren taraftarlarımızla buluşmanın inancıyla elinden gelen mücadeleyi sürdürecektir."

Şimdiye dek 7 takım ligden çekildi

Gaziantep FK dışında, Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor, 1'inci Lig'den Yeni Malatyaspor ve Adanaspor, TFF 2'nci Lig'den Adıyaman FK, TFF 3'üncü Lig ekiplerinden Niğde Anadolu ve Malatya Arguvan Spor ligden çekilme kararı almıştı. Türkiye Futbol Federasyonu, ligden çekilme kararı alan taleplerini kabul etti. Söz konusu takımlar, fikstürde bundan sonraki maçlarında 3-0 mağlup sayılacak ve rakiplerine 3 puan verilecek.

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