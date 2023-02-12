Taner Savut'un eşi Pınar Savut isyan etti! Volkan Demirel'i de kattı: Yazıklar olsun size

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut depremde enkaz altında kaldı. Kendisinden hala bir haber alınamazken eşi Pınar Savut, teknik direktör Volkan Demirel'i de katarak Hatayspor yöneticilerine isyan etti. Pınar Savut, hiçbir şekilde aranmadığını ve eşi hakkında bilgi alamadığını söyledi.

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Hatayspor’un Atsu ile birlikte enkazdan hala çıkarılamayan bir diğer ismi sportif direktör Taner Savut… Atsu ile birlikte enkaz altında olan Savut'un eşi Pınar Savut, sosyal medya hesabı üzerinden yardım çağrısını yineledi.

Teknik Direktör Volkan Demirel ve diğer kulüp yöneticilerinin Hatay'ı terk etmesine tepki gösterip “Taner enkaz altındayken siz neredesiniz” dedi.

"Kocamı yalnız bıraktılar"

Pınar Savut, “Bir telefon dahi almadım. Taner Savut'u yalnız bıraktılar. Beni ve iki kızını İzmir'de bırakıp sizin için gelmişti Hatayspor'a… Bu acıya dayanamıyorum” ifadelerini kullandı.

"Bravo Hatayspor, bravo Volkan Demirel"

Pınar Savut sosyal medyada yaptığı ilk paylaşımda, “Herkese bravo, Hatayspor sportif direktörü Taner Savut’u, Rönesans Rezidans’taki göçüğün altında bırakıp gittiği için ben eşi olarak ve çocuklarımı bir kere bile arayıp nasılsınız demediğiniz için. Benim eşim hala göçük altında, hiçbir yetkiliden haber alamıyorum. Bravo Hatayspor, bravo Volkan Demirel. Taner sizin için canına dişini takıp geceli gündüzlü çalıştı. Koskocaman bir yazık. Gemiyi en son kaptan terk eder ama önce sen terk ettin” ifadelerinde bulundu.

"Yazıklar olsun size"

Taner Savut’un acılı eşi Pınar Savut art arda yaptığı paylaşımların ikincisinde, “Buradan tüm Hatayspor yönetimine, hocasına soruyorum. Taner enkaz altındayken siz neredesiniz? Ben neden aranmıyorum. Niçin bana bir açıklama yapılmıyor? Neden Taner’imi göçük altında, beni ve evlatlarımı yapayalnız bıraktınız? Taner bunu mu hak ediyordu? Tarifi olmayan bir acı yaşıyorum. Kendi imkanlarımla Hatayspor’dan haber almaya çalışıyorum. Kimseden haber alamıyorum. Taner’im benim, iyi kalpli eşim, hiç bunları hak etmedin, yazıklar olsun size” ifadelerine yer verdi.

Volkan Demirel Hatay'da depremin yaşanmasının ardından gözyaşları içerisinde yardım istemişti: