Depremde tekbir getirilmesine tepki gösteren ilahiyatçı Nazif Ay: Bu başlı başına bir cinayettir

Depremde enkaz altında hayatta kalabilenlerin kurtarıldığı her an, büyük bir sevinçle karşılanarak tekbirler getiriliyor. Cumhuriyet Gazetesi, ‘gösteri’ olarak tanımladığı bu duygu dolu anları ‘ilahiyatçı’ Nazif Ay’a sordu. Enkaz altında sesini duyurmaya çalışan insanlar varken bu yapılanın bir cinayet niteliğinde olduğunu söyleyen Ay, "Laiklik hassasiyetinin ihmal edilmesi deprem alanında da kendisini hissettiriyor" dedi.

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Türkiye’nin derinden etkilendiği ve kenetlediği afette, Cumhuriyet Gazetesi ekiplerin enkazlardan hayatta kalanları kurtardıkları sırada 'Allahu Ekber' diyerek sevinç gözyaşları dökmesinden rahatsız oldu.

Cumhuriyet gazetesi, Halk TV ilahiyatçısı olarak tanınan Nazif Ay’a ‘gösteri’ olarak tanımladığı tekbir getirilme anını sordu.

İHH'nin 'selefi' bir grup olduğunu iddia eden Ay, şu değerlendirmede bulundu:

"Deprem alanında, inançlı olsun inançsız olsun, dünyanın her tarafından yardım ekipleri geldi çalışıyor. Buna kimsenin itirazı yok. İyi niyetle yapılan çalışmaları alkışlıyoruz. Ama deprem alanında sesini duyurmaya çalışan depremzedeler var enkaz altında. Burada bırakın tekbir getirmeyi başka herhangi bir sesle gürültü meydana getirmek o insanların sesini bastırmaktır. Bu başlı başına bir cinayettir.

Eğer burada kurtarma operasyonunun sevinci yaşanıyorsa 'Allah'a şükür' dersin, 'Hamdolsun' dersin. Bunu da efendice söylersin, avazın çıktığı kadar bağırıp enkaz altında sesini ulaştırmaya çalışan insanların sesini boğmazsın. 'Halkın manevi değerleriyle takviye edilmesi' filan değildir bu."

Laikliğin önemine dikkat çeken Nazif Ay, "Laiklik olmasa bunlar birbirini keser. Laiklik hassasiyetinin, duyarlılığının ihmal edilmesi deprem alanında da kendisini hissettiriyor. 'Şehitlik' payesi vererek, din içerisinde ulvi duygularla yaklaşılması gereken manevi bir makamın olur olmaz dağıtılması bir başka problem" dedi.