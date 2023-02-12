Karar ilan edildi! Çalışan, 10 yaş altı çocuğu olan kadınlara idari izin

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı kararına göre kamuda çalışan ve 10 yaş altında çocuğu olan kadınlara idari izin verilebilecek.

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Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü’nün yazısında, “Ülkemizde meydana gelen depremler sebebiyle eğitim ve öğretime ara verilmiş olup, kurum yöneticileri tarafından gerekli tedbirler alınarak hizmetlerin aksatılmaması kaydıyla, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 10 yaş ve altı çocuğu olan kadın çalışanlara birim amirlerince 20 Şubat 2023 tarihine kadar idari izin verilebilecektir” denildi.