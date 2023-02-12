KYK yurtlarından zorla çıkarılan öğrenciler isyan etti! Otellerinizi saraylarınızı açın

Deprem felaketinin ardından üniversitelerde uzaktan eğitim kararı alınıp, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrencilerin, odalarını boşaltmaları istendi.

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“Barınamıyoruz Hareketi”, bazı yurtlarda öğrencilerin dolaplarının kilidinin kırılıp, eşyalarının çöp torbalarına konularak yurt koridorlarına yığıldığını; “Depremzedeleri de bizi de mağdur ediyorsunuz. Otellerinizi, saraylarınızı, boş evleri açın. Yurtlarımızdan bizi kovamazsınız” mesajıyla açıkladı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ili yıkıcı şekilde etkileyen depremlerin ardından bugün dün Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan basın açıklamasında, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasına karar verildiği bildirildi.

Karar üzerine, Türkiye genelinde Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun pek çok yurdunda, öğrencilerin odalarının alelacele boşaltılması istendi. Barınamıyoruz Hareketi’nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda öğrencilere ait olan eşyaların, kilidi kırılan dolaplarından alınıp, siyah çöp poşetine koyulduğu görüldü.

"Onlarca öğrenci evinden apar topar kovuluyor”

Bazı yurtlarda, uygulamanın deprem bölgesinde olan, yakınlarını kaybeden öğrencileri de kapsadığı iddia edildi. “Barınamıyoruz Hareketi”nin paylaşımlarında bununla ilgili “Deprem bölgesinde olan, ailesini kaybeden, yol parası olmayan, onlarca öğrenci evinden apar topar kovuluyor” denildi.

Hareketin paylaşımlarında, şu ifadeler kullanıldı:

“Öğrencileri yurtlarından kapı dışarı ederek sorumluluklarınızdan kaçamazsınız. Yurtları değil, otel ve boş konutları derhal depremzedelere açın.”

“Alınamayan sorumlulukların bedelini öğrenciler ödüyor. Biz de soruyoruz. Oteli yok mu bu devletin?”

“Depremzedeleri de bizi de mağdur ediyorsunuz. Otellerinizi, saraylarınızı, boş evleri açın. Yurtlarımızdan bizi kovamazsınız.”

“Bir mağduriyeti başka bir mağduriyetle çözemezsiniz.”

“Yurtlarımızı değil, otellerinizi boşaltın. Depremzedeleri de öğrencileri de mağdur etmeyin.”